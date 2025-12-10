小心旅遊陷阱！辦「這1證件」恐被認定放棄台灣身分 移民署急示警

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

近來傳出民眾赴中國旅遊時，遭旅行社以「快速通關」或「代辦俄羅斯簽證」為由，誘導申辦中國邊境旅遊護照，結果不慎觸法。移民署提醒，台灣民眾一旦領用中國護照，可能被認定喪失臺灣地區人民身分，戶籍也將遭廢止，呼籲國人切勿因貪圖方便而誤踩法律紅線。

台灣民眾一旦領用中國護照，恐被認定放棄台灣身分。（圖／unsplash）

依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，臺灣地區人民不得領用中國護照；若查證屬實，將依《廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點》由戶政事務所逕行廢止戶籍。移民署表示，只要接獲其他機關或民眾檢舉國人在中國領用護照、身分證或定居證，經行政程序查證並通知當事人說明後，即會依法通報戶政機關辦理。

移民署也指出，《在臺原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民許可辦法》已於114年11月3日修正，對喪失身分者的回復申請採更嚴格規範，並新增積極要件，審查標準更為謹慎。

移民署呼籲，國人在中國旅遊期間，切勿為了短期前往其他國家而申領任何形式的中國邊境旅遊護照或相關證件，以免因一時大意導致喪失臺灣身分，影響重大權益。

