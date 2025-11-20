小心會上癮 法年輕人濫用笑氣

具有麻醉作用、廣泛使用在牙科手術的笑氣，現在，在法國年輕人之間，造成嚴重的上癮與健康問題。由於廠商在各種通路大舉推出娛樂性笑氣罐，甚至在網路上就能買到，形成笑氣濫用問題，影響中樞神經外，長期使用還可能出現妄想與幻覺。防治組織指出，應盡速扭轉民眾的錯誤認知，笑氣並非無害的物質，解釋濫用笑氣對人體帶來的真實影響，才能避免悲劇不斷發生。

吸食笑氣，在法國形成嚴重的健康問題，不僅影響中樞神經，醫師指出，長期服用，甚至可能導致終身癱瘓。

酒吧經理 希布勒：「有人問我們，店裡能否販售笑氣，並舉辦一些笑氣的派對活動，因為我們本來就有兩間吸菸室，(所以廠商和顧客認為)我們可以賣，但我堅持說，絕對不行。」

隨地可見用剩的笑氣罐，正式名稱為一氧化二氮，是一種無色、略帶有甜味的氣體。因為有輕微麻醉作用，所以廣泛運用在牙科和外科手術，俗稱「笑氣」則是因為，吸入它會感到一股愉悅感，並能使人發笑。

防治笑氣濫用組織主席 格日赫：「使用者認為這種物質無害，他們說，這是1種醫用氣體，怎麼會有害呢，我們聽到愈來愈多這樣的說法，這種氣體現在很容易取得，而且行銷手段也非常激進，例如廠商推出水果口味的罐裝產品。」

法國里爾大學醫院指出，使用娛樂性笑氣，會造成3方面的健康風險，包括：神經系統失調，導致跌倒；引發心血管疾病，出現血栓、中風和心臟病發作；在精神層面，長期使用甚至會出現妄想及幻覺。

娛樂性笑氣使用者 寶莉：「當我把錢全花在笑氣上時，我逐漸發現開始有問題了，因為我再也不能控制自己了。」

根據德國之聲報導，濫用笑氣的問題，不只發生在法國，很多使用者，一開始只是因為好奇，才接觸娛樂性笑氣，結果愈陷愈深，導致上癮。

防治濫用笑氣的組織也發現，笑氣近年變得很容易取得，甚至網購就能買到。

防治笑氣濫用組織主席 格日赫：「更令人震驚的是，這些網站提供的語言種類之多，在法國販售笑氣，也不再是個小眾市場了。」

吸食笑氣後，笑到跌倒在地。使用者在社群媒體上，發布大量的相關影片，吸引更多年輕人也想嘗試。防治組織指出，現在最需要的是，提高人們對這些危險的認識，揭露這種物質的真實面貌，才能避免悲劇不斷發生。

