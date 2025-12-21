小心機票「改名收費陷阱」多！消基會籲資訊揭露清楚、納定型化契約

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

航空公司因旅客姓名拼寫錯誤須改名而收取高額手續費，常引起消費者不滿。消基會實測調查20家航空業者，發現不同公司間的改名費率差距極大，部分低成本航空（LCC）雖標榜「可改名」，但加上票差後成本幾乎等同「重新買票」，呼籲政府應納管定型化契約，保障消費者知情權。

航空公司因旅客姓名拼寫錯誤須改名而收取高額手續費規定，常引起消費者不滿。（示意圖／資料照）

消基會調查發現，包含長榮、華航、星宇在內的國籍三大航空公司，皆嚴格執行「不允換人（不可轉讓）」制度，為的是避免黃牛轉售，僅限同一人進行拼字修正。其中，長榮航空收費約新台幣1,542元；華航則視航線收取600元至1,500元不等。

廣告 廣告

不過消基會指出，國籍航空在官網上對「更正」與「換人」的界定不夠直觀。若旅客將「YI-TING」誤植為「YU-TING」，雖僅一字之差，卻可能被系統判定為「不同乘客」。消基會呼籲航空公司應主動於網站及訂票頁面以中文說明「改名僅限同一人」，明確列舉可更正與不可更正的範例，避免造成混淆與爭議。

在低成本航空方面，調查發現虎航、酷航雖允許「更換姓名（轉讓）」，但手續費昂貴。酷航改名費最高達2,990元，且規定必須「補足票差與稅差」。消基會分析，這類「低票價、高附加費」的模式，常使消費者產生誤認。實務上若購票時為促銷價，改名時卻已恢復原價，補足的票差往往讓改名成本與重新購票無異，形成實質的價格誤導。因此LCC業者在購票頁面清楚標註「改名需另付票差」及「可改名≠可改期」，以維護市場資訊透明。

外籍航空的部分則呈現兩極化。新加坡航空宣布自2025年2月起，取消50美金的更正費，改為「免費一次性更正」；阿聯酋與卡達航空收費則約在台幣422至844元之間，相對友善。消基會批評，部分外籍航空公司的中文官網僅標示促銷票價，卻將「不可更改」的條款隱藏在英文頁面中，嚴重違反《消保法》的資訊揭露義務。

對此，消基會提出三項政策行動建議：1. 揭露義務： 交通部應訂定「航空改名改票資訊揭露指引」，要求費用必須以台幣標示，並在官網顯著位置呈現。2. 納入審查： 應將國際航空票價條款納入定型化契約審查，避免業者收取遠高於行政成本的手續費。3. 語言平權： 外籍航空應提供中文票則摘要，確保台灣消費者不會因語言隔閡而權益受損。

消基會最後提醒消費者，購票前務必詳閱「Fare Rules」，確保姓名與護照完全一致。若發生爭議，應保留所有電子紀錄，並及時向民航局或消基會申訴，以捍衛自身權益。



更多FTNN新聞網報導

觀光署長周永暉指「機票成本高」致外國來台觀光少 立委批旅宿房價高觀光署無解決辦法

為此事翻臉鄭麗文？ 王金平50年感恩餐會未邀她還說：「柯志恩才代表國民黨」

前藍委認定未來朝野「一直戰到2028」但該過預算、法案也會過

