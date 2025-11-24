小心毒海鮮！食藥署公布最新抽驗結果 8件食品鎘超標

衛福部食藥署今（24）日公布114年度市售食品中重金屬監測計畫7至9月的抽驗結果。（示意圖／翻攝自pexels）





衛福部食藥署今（24）日公布114年度市售食品中重金屬監測計畫7至9月的抽驗結果，在307件受檢產品中，共有8件檢出重金屬「鎘」超標，項目包含日本百合、鮮百合、澎湖丁香魚、旗魚、海膽及巴西蘑菇等，部分商品更因無法提出來源資料而遭裁罰。

在307件受檢產品中，共有8件檢出重金屬「鎘」超標。（示意圖／翻攝自pexels）

食藥署表示，本季抽驗涵蓋穀類、蔬果、水產品、禽畜產品、蛋品、嬰幼兒食品、油脂、飲料、堅果、果凍與乳品等共十五大類。整體抽驗307件中，有八件不符合重金屬鎘的規範。當中，一亨國際企業的日本百合（新鮮）、澎祖海產加工廠的澎湖丁香魚，以及秀鳳姐的店販售的海膽，均因鎘含量超標而被地方衛生局要求限期改正。惟業者事後無產品可供複抽，食藥署已將相關產品列入後續加強管理。

此外，屏東永成行的旗魚、旭豐生物科技與翔達貿易進口的巴西蘑菇、日發中藥販售的百合，以及一名個人進貨的鮮百合等四件產品，因業者無法提出來源資料，遭所在地衛生局依《食品安全衛生管理法》第47條裁處合計新台幣15萬元罰鍰。

食藥署強調，食品業者必須落實自主管理，若規避、妨礙或拒絕查核，或對依法應提供的資料拒絕配合或提供不實內容，將依《食安法》規定處以3萬元以上、300萬元以下的罰鍰；情節重大者，主管機關得命業者停業、歇業，或廢止公司及工廠的部分或全部登記事項。若登錄被廢止，一年內不得重新申請。

食藥署提醒，民眾選購食品時應留意來源與標示，避免購買來源不明的水產品或農產乾貨，以確保自身飲食安全。

