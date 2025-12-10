小心犯大忌！日本作家示警吃拉麵絕不能做「這件事」 老闆可能當場開罵

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

台灣人愛吃拉麵，但面對日式「爆鹹湯頭」時，許多人總忍不住想加水或把白飯倒進湯裡。不過日籍作家下坂泰生在臉書提醒，這種吃法在日本其實是大禁忌，不只被視為沒禮貌，甚至可能會被老闆當場開罵，引發大批網友震驚直呼「原來這樣不行！」、「還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思」

台灣人愛吃拉麵，但面對日式「爆鹹湯頭」時，許多人總忍不住想加水或把白飯倒進湯裡。（示意圖／unsplash）

下坂泰生在粉絲團「日本人的歐吉桑」分享，比賽季結束後犒賞自己的第一餐就是台灣一蘭拉麵，他大讚味道與日本本店幾乎一模一樣，肉片甚至更好吃。雖然台灣的一蘭湯頭略為清淡，但他仍照自己習慣「加麵兩次、再來碗白飯」，享受久違的濃厚豚骨風味。

不過他特別指出，日本人也覺得拉麵湯頭偏鹹，真正的吃法其實是「拉麵→喝一點點湯→覺得鹹就配口白飯→喝水」如此循環，而不是把白飯丟進湯裡。

下坂泰生直言，這種吃法在日本屬於非常沒禮貌的行為，尤其在福岡等地的傳統拉麵店，更可能因為破壞店家用心調配的湯頭比例而惹怒老闆，「很兇的老闆甚至會直接罵你！」

貼文曝光後，許多台灣網友嚇壞留言，「真的假的？一直以為像吃火鍋雜炊一樣」、「原來如此，不能把白飯泡進湯裡，我記得了，謝謝分享」、「真的假的白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」、「欸？不能把飯放到湯裡嗎？想說在東京這樣吃好像沒怎麽樣」。



