資深記者鍾志鵬 / 台北報導

很多人以為自己愛吃甜，是因為意志力不夠、自制力太差，甚至因此責怪自己「不夠努力」。整型外科名醫潘致皓表示，醫學研究早已給出殘酷的答案：「糖＝毒品，真的會讓人上癮」，吃多了會讓你身體發炎、變胖、生病。曝光10個科學證據警告，吃糖一定要節制。斷糖三天，對身體有10個意想不到的好處。

糖為什麼讓人停不下來？因為它劫持了大腦獎賞系統

整型外科名醫潘致皓表示，根據《臨床營養與代謝照護最新觀點》（Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care）有一篇非常重要的文章，題目就直接把「糖」和「毒品」放在一起比較。研究發現，糖會啟動大腦的「多巴胺獎賞機制」，這條路徑跟海洛因、古柯鹼等成癮物質走的是同一條神經通路。當我們吃糖時，大腦會短時間釋放大量多巴胺與類鴉片物質（opioids），我們就會覺得「好爽、好療癒」，於是大腦慢慢學會：不舒服、焦慮、心情不好時，就去找糖。



糖會強烈刺激大腦釋放多巴胺與類鴉片物質，這正是快感、療癒與依賴的核心來源。這條神經通路，與海洛因、古柯鹼等成癮物質走的是同一條路，差別只在於包裝成「食物」。當你吃下甜食的那一刻，大腦會立刻記住：「只要不舒服，就去找糖。」久而久之，糖不再只是熱量來源，而變成一種情緒止痛藥，甚至成為壓力來臨時的自動反射動作。動物實驗甚至發現，長期高糖飲食的老鼠，為了吃到糖，願意忍受電擊的疼痛。明知道會痛，卻還是衝過去，這正是成癮最典型、也最危險的表現。



一旦形成依賴，只要突然不吃糖，就可能出現類似戒毒的症狀——焦慮、煩躁、注意力不集中、坐立難安，甚至手抖、全身不舒服。很多人會形容自己「理智知道不該吃，但身體已經先行動了」。這不是你不夠自律，而是大腦的獎賞系統，已經被糖重新接管。

小心糖正在慢慢殺你！名醫潘致皓曝國際期刊證實10大糖毒害讓你又病又肥。（圖／翻攝自pixabay）

糖不只是讓你變胖 而是在慢慢「毒害」全身

潘致皓醫師表示：如果我們把糖形容為一種「慢性毒藥」，這真的不是恐嚇，而是《Nature》、《BMJ》等國際權威期刊，這十幾年陸續累積下來的科學結論。糖的傷害並不是只讓你「變胖」這麼簡單，不會立刻致命，而是從大腦、代謝，到全身器官，都一點一滴被拖下水。



首先，大腦長期被高甜度刺激後，對日常快樂會變得遲鈍，原本能讓你感到滿足的小確幸，變得不再有感。於是你會不自覺地吃得越來越甜、份量越來越大，最後發展成暴飲暴食與失控行為，而這往往是代謝疾病的起點。接著是代謝系統的崩壞。研究明確指出，果糖在肝臟的代謝方式，與酒精極為相似。也就是說，就算你完全不喝酒，只要長期喝含糖飲料、吃高糖飲食，一樣會得到脂肪肝。這正是為什麼現在愈來愈多年輕人，健檢時才發現肝臟早已出現警訊。



糖還會刺激胰島素大量分泌，而胰島素本身就是「促胖荷爾蒙」。時間一久，身體會出現胰島素阻抗，血糖失控，第二型糖尿病悄悄上門。更容易被忽略的是，糖正在讓痛風快速年輕化。果糖代謝會增加尿酸生成，因此不喝酒、卻天天喝手搖飲的「糖痛風族」，正在快速增加。而最致命的是，高糖飲食會讓身體長期處在低度慢性發炎狀態，這正是心臟病、癌症、失智症等重大疾病的共同溫床。大型研究甚至指出，高糖攝取不只提高心血管死亡率，連全因死亡率都明顯上升。

小心糖正在慢慢殺你！名醫潘致皓曝國際期刊證實10大糖毒害讓你又病又肥。（圖／翻攝自pixabay）

潘致皓醫師：糖是「慢性毒品」的 Top 10 個科學證據

1. 糖會上瘾：啟動毒品同一路徑的大腦獎賞系統

糖大量刺激多巴胺分泌，大腦會學會用「吃甜」來安撫情緒，形成依賴。



2. 停糖會不舒服：出現類似戒毒的戒斷症狀

研究與臨床都看到，斷糖後容易焦慮、顫抖、暴躁、坐立難安。



3. 越吃越想吃：引發暴食與失控行為

耐受度愈來愈高，份量和頻率不斷上升，明知道不該吃，手還是停不下來。



4. 養出脂肪肝：就算一滴酒都不喝

Nature 研究顯示，果糖在肝臟的代謝方式類似酒精，長期高糖會直接堆積肝臟脂肪。



5. 全身慢性發炎：重大疾病的共同溫床

高糖讓身體長期處在低度發炎狀態，與癌症、糖尿病、心臟病、失智症密切相關。



6. 提高心臟病死亡率

BMJ 大型研究指出，糖吃得越多，心血管死亡風險就越高。



7. 推高第二型糖尿病風險

含糖飲料讓胰島素長期過勞，導致胰島素阻抗，是糖尿病飆升的重要推手。



8. 把全身變成「囤脂機器」

糖不只是熱量，而是啟動「促胖荷爾蒙」的一把火，尤其液態含糖飲料最危險。



9. 拉高尿酸，讓痛風年輕化

果糖代謝會增加尿酸生成，帶來痛風與一連串代謝問題。



10. 提高全因死亡率，實際縮短壽命



BMJ 綜合回顧顯示，高糖攝取與「各種原因造成的死亡風險」都有明顯正相關。

小心糖正在慢慢殺你！名醫潘致皓曝國際期刊證實10大糖毒害讓你又病又肥。（圖／翻攝自pixabay）

潘致皓醫師：只要三天不吃糖，身體就會開始回報你

潘致皓醫師表示，很多人一聽到「戒糖」就先投降，覺得太難、太痛苦、撐不下去。但實際上，身體的反應往往比心理想像得更快。只要短短三天，就能感受到明顯變化。最先改變的，往往不是體重，而是精神與情緒。血糖不再像雲霄飛車一樣劇烈起伏後，飯後昏沉感減少，腦霧慢慢散去，下午不再靠咖啡硬撐，晚上睡得更沉，早上醒來也更有精神，情緒穩定度明顯提升。



外觀上的變化同樣讓人驚喜。胰島素下降後，身體開始排出多餘水分與鈉，水腫消退，臉部線條變清楚，腹部不再那麼凸，體重可能先下降 0.5 到 1 公斤。這些「看得見的回饋」，往往成為持續下去的最大動力。在看不見的地方，身體也正在悄悄修復：血壓略降、肝臟負擔減輕、尿酸下降、胰島素敏感度開始回升，代表你正一步步遠離糖尿病與心血管疾病。

潘致皓醫師曝光斷糖三天的 10 個好處：

1. 體重下降、腹部變瘦（胰島素降低）。

2. 血壓下降。

3. 睡眠更好。

4. 精神清醒、不再昏昏沉沉。

5. 減少脂肪肝。

6. 減少發炎、改善皮膚與痘痘。

7. 減少焦慮、心情更穩定。

8. 降低尿酸、減少痛風風險。

9. 降低糖尿病風險。

10. 降低心臟病與全因死亡率

潘致皓醫師：不用一輩子不吃糖，先給自己三天就好

潘致皓醫師提供一個秘訣：如果你覺得「一輩子都不能吃糖」太可怕，那就先別給自己那麼沉重的壓力。先給自己三天，讓大腦與身體重新體驗，不被糖控制的狀態，其實很清醒、很穩定、很自由。這三天，不只是體重的改變，而是你重新奪回身體主導權的開始。從這一刻起，你改變的，不只是今天的飲食選擇，而是未來十年、二十年的健康走向。

小心糖正在慢慢殺你！名醫潘致皓曝國際期刊證實10大糖毒害讓你又病又肥。（圖／潘致皓醫師提供）

