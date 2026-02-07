小心納粹吞奧地利翻版！學者示警：國共聯手擋軍購 恐斷台灣國際後路

國際中心／綜合報導

東海大學大陸研中心6日舉辦座談會，學者一致示警，剛落幕的國共論壇與即將登場的「鄭習會」，實為中國在四月「川習會」前的戰略操作。北京意圖透過特定政黨營造台灣民意轉向假象，將軍購與供應鏈安全包裝為可交易籌碼，藉此向美方展示其對台影響力，削弱台灣民主正當性並分化內部，對國家安全構成結構性挑戰。

隨著國共論壇落幕，兩岸政治互動引發學界高度關注。東海大學中國大陸暨區域發展研究中心於6日舉行「從國共論壇到鄭習會：中國操作台灣民意的戰略」座談會。與會學者普遍認為，此次論壇絕非單純的政黨交流，而是一場精心設計的「認知戰」，其真正的受眾並非台灣民眾，而是即將與習近平會面的美國總統川普。

東海大學陸研中心前副執行長洪浦釗與政大國關中心副研究員曾偉峯分析，北京選在四月「川習會」前夕操作國共論壇，目的在於向華盛頓傳遞「台灣民意正在轉向、兩岸問題可以被處理」的訊號。透過「擋軍購、擋關稅」等議題的討論，中國試圖弱化美方對台政策中基於「民主授權」的正當性，將台灣重新框架為美中談判桌上的變數與籌碼。

針對經濟層面，東海大學陸研中心主任林子立強調，台灣當前經濟強韌的關鍵在於成功融入「非紅供應鏈」，並受惠於全球AI與半導體發展。他警告，若此時響應國共論壇號召「二次西進」，不僅經濟誘因極低，台灣的資金與關鍵技術更可能遭中國逆向工程吸收，最終得不償失。

中正大學政治學系教授蔡榮祥則提出歷史警示，將當前的國共合作模式比擬為二戰前納粹德國對奧地利的滲透。他指出，當時納粹即是透過扶植奧地利內部政黨、以「民族認同」而非軍事手段逐步瓦解對方主權。如今北京強推「九二共識」與「兩岸同屬一中」，正是試圖將台灣問題「內政化」，藉此切斷國際社會對台灣的安全支持，將國防建設污名化為挑釁，這是一種顛倒加害與被害關係的危險敘事。

國防安全研究院研究員沈明室補充，國共論壇提出的15項共識中，旅遊開放的主導權完全在陸方手中，實為誘餌；其核心目的是透過「鄭習會」鋪路，進而拖延台灣國防預算審查，削弱台灣自我防衛能力及美方對台信任感。

與會學者總結認為，國共論壇是中共推動「機制化交流」與「反獨敘事」的一環，藉由最大在野黨背書塑造統一大勢。這不僅是政黨間的路線競爭，更是中國利用民主體制分化台灣內部、動搖國家利益的結構性戰略，台灣社會必須看清「和平紅利」背後的政治代價。

