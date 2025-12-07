小心網購家具 準父母必看「室內空污」恐致胎兒早產、先天異常
台灣男女平均初婚年齡已超過31歲，得子不易讓備孕過程更需小心。許多準父母對來之不易的寶貝呵護備至，卻可能在布置嬰兒房時，不慎將甲醛、塑化劑等有害物質引入室內，危害胎兒健康。除了戶外的PM2.5問題，室內空污如新購家具釋放的揮發性有機物，更成為隱形的健康殺手。新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹提醒，準父母應從孕期開始注重室內外空氣品質，並掌握空氣淨化設備的選購原則。
東北季風南下時 孕晚期高濃度PM25死胎風險增42%
隨著台灣晚婚趨勢，家中的新生兒都是寶貝。不過醫師提醒，民眾容易忽略空氣品質對懷孕期間的影響，特別是台灣九月時節，東北季風南下可能挾帶境外污染物，影響台灣空氣品質。全球空氣品質報告顯示，台灣年度平均PM25濃度是世界衛生組織（WHO）標準值的2倍之多。張瑜芹醫師引述研究指出，當PM25每增加10μg/m3，新生兒出生體重過輕風險高出11%、早產風險高出12%。若於懷孕晚期接觸高濃度PM25（＞16-17µg/m³），死胎的風險更將增加42%。
網購家具成空污元兇甲醛塑化劑引致胎兒先天異常
許多新手媽媽跟風網購DIY家具或精美嬰兒用品來布置育嬰房，卻可能因此引進甲醛、塑化劑兩大空污元兇。張瑜芹醫師提醒，室內空污主要來自新裝潢或新家具擺設，這些看似高CP值的網購DIY家具，可能因缺乏嚴謹的規格審核，成為影響胎兒健康的罪魁禍首。
張瑜芹醫師指出，木製家具（如尿布台、嬰兒床）：木製家具為防腐防霉，多使用甲醛塗料處理。甲醛會經由母親胎盤循環至胎兒身上，可能造成流產、早產、胎兒體重過輕或先天異常。
遮光窗簾、防護地墊：部分窗簾在染色製程會使用甲醛塗料，而市面常見的巧拼、防護墊中的黏合劑也有甲醛的蹤跡。
塑膠製吊飾、玩具：大部分玩具多為塑膠材質，塑化劑能透過吸入方式進入人體，屬於內分泌干擾物質（環境荷爾蒙）。
張瑜芹醫師說，根據研究顯示，懷孕期若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女童子宮和卵巢生長，男嬰則可能影響生殖器到肛門的距離，而此距離與男性生育能力呈正相關。
醫籲選購空氣清淨機掌握分解甲醛與地面進風二原則
為消滅室內空污隱形殺手，張瑜芹醫師建議新手父母應從孕期開始注重空氣品質，並養成出門配戴口罩、勤洗手、回家更換乾淨衣物的衛生習慣。醫師也建議可選用空氣清淨機幫助過濾室內空污，除了選擇HEPA13等級以上濾網，能有效攔阻PM25、病菌與過敏原外，還要掌握兩大選購原則：
1.能分解甲醛，避免污染發散：台灣高濕、高溫的環境會促進甲醛揮發速度，因此清淨機應能完整吸附、穩定分解甲醛轉化成水與二氧化碳，以避免污染再次發散。
2.進風口接近地面：嬰幼童經常在地面爬行，但空污容易沉降於地面約120公分以下。因此，選購進風口接近地面的清淨機，能有效淨化落塵、PM25等細懸浮微粒，守護寶寶呼吸道健康。
其他人也在看
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 14 小時前 ・ 1
把握週末好天氣！下週一再變天 這天恐迎「入冬最強冷氣團」低溫探10度
今、明（6日、7日）兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象署提醒，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，今日東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮則提醒，下週一（8日）「東北季風」增強再變天，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
下週一東北季風增強！3地區防大雨 回溫等這天
今（5）日東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區多雲有局部降雨，日累積雨量最大在花蓮壽豐鄉68毫米，其他地區為多雲到晴。對此，中央氣象署也提醒，週末氣溫回升，留意日夜溫差，並曝光未來10天的天氣預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／傘快拿出來！1縣市大雨特報「下到入夜」
今（5）日流雲系發展旺盛，東部地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署於14時40分針對花蓮縣發布大雨特報，雨勢將持續到晚上，請注意瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝
把握今天好天氣！中央氣象署表示，今（7）日白天溫度回升，各地高溫都有24度以上。下週共有兩波東北季風報到，其中週六（13日）那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級，預計這波東北季風將持續至16日。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
首波冷氣團要來了？下週急凍低溫下探11度 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 下週開始將會2波冷空氣報到，第一波東北季風是在8日，迎風面轉濕冷，到9日宜蘭、大台北地區、基隆北海岸將會有明顯雨勢；10到12日天氣放晴回溫，但13日開始再有一波更強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團，若一旦達冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。 氣象署表示，今明兩天為相對穩定的天氣，今天東半部多少有局部降雨；明天宜蘭、花蓮、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，其他大部分地方為多雲到晴，不過因雲量稀少，西半部早晚有輻射冷卻作用，日夜溫差大，夜間低溫約15到18度，高溫北部、東部可到24到26度，中南部約25到27度。 但下週開始有2波冷空氣影響，首波東北季風將在8日南下，會帶來明顯水氣，桃園以北、東半部容易下雨，因此到9日宜蘭、大台北地區、基隆北海岸雨勢較大，有局部大雨，北台灣、東部整天因降雨濕涼，很快10到12日轉為穩定天氣，東半部有零星降雨，西半部為穩定天氣。 第2波冷空氣將在13日報到，會比第一波更強，且有機會達到大陸冷氣團強度，一旦達冷氣團等級，將是今年首波冷氣團，台北低溫若是14度以下，其他空曠地區或北海岸位於冷空氣下來第一線，有可能出現接近11或12度更低新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晴朗舒適！明變天有雨 「2波冷空氣南下」時間點曝
氣象專家林得恩指出，8日及9日，受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。10日至13日，受東北季風減弱影響，台灣各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區會有...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發起對話