小心網購家具 準父母必看「室內空污」恐致胎兒早產、先天異常

台灣男女平均初婚年齡已超過31歲，得子不易讓備孕過程更需小心。許多準父母對來之不易的寶貝呵護備至，卻可能在布置嬰兒房時，不慎將甲醛、塑化劑等有害物質引入室內，危害胎兒健康。除了戶外的PM2.5問題，室內空污如新購家具釋放的揮發性有機物，更成為隱形的健康殺手。新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹提醒，準父母應從孕期開始注重室內外空氣品質，並掌握空氣淨化設備的選購原則。

東北季風南下時 孕晚期高濃度PM25死胎風險增42%

隨著台灣晚婚趨勢，家中的新生兒都是寶貝。不過醫師提醒，民眾容易忽略空氣品質對懷孕期間的影響，特別是台灣九月時節，東北季風南下可能挾帶境外污染物，影響台灣空氣品質。全球空氣品質報告顯示，台灣年度平均PM25濃度是世界衛生組織（WHO）標準值的2倍之多。張瑜芹醫師引述研究指出，當PM25每增加10μg/m3，新生兒出生體重過輕風險高出11%、早產風險高出12%。若於懷孕晚期接觸高濃度PM25（＞16-17µg/m³），死胎的風險更將增加42%。

網購家具成空污元兇甲醛塑化劑引致胎兒先天異常

許多新手媽媽跟風網購DIY家具或精美嬰兒用品來布置育嬰房，卻可能因此引進甲醛、塑化劑兩大空污元兇。張瑜芹醫師提醒，室內空污主要來自新裝潢或新家具擺設，這些看似高CP值的網購DIY家具，可能因缺乏嚴謹的規格審核，成為影響胎兒健康的罪魁禍首。

廣告 廣告

張瑜芹醫師指出，木製家具（如尿布台、嬰兒床）：木製家具為防腐防霉，多使用甲醛塗料處理。甲醛會經由母親胎盤循環至胎兒身上，可能造成流產、早產、胎兒體重過輕或先天異常。

遮光窗簾、防護地墊：部分窗簾在染色製程會使用甲醛塗料，而市面常見的巧拼、防護墊中的黏合劑也有甲醛的蹤跡。

塑膠製吊飾、玩具：大部分玩具多為塑膠材質，塑化劑能透過吸入方式進入人體，屬於內分泌干擾物質（環境荷爾蒙）。

張瑜芹醫師說，根據研究顯示，懷孕期若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女童子宮和卵巢生長，男嬰則可能影響生殖器到肛門的距離，而此距離與男性生育能力呈正相關。

醫籲選購空氣清淨機掌握分解甲醛與地面進風二原則

為消滅室內空污隱形殺手，張瑜芹醫師建議新手父母應從孕期開始注重空氣品質，並養成出門配戴口罩、勤洗手、回家更換乾淨衣物的衛生習慣。醫師也建議可選用空氣清淨機幫助過濾室內空污，除了選擇HEPA13等級以上濾網，能有效攔阻PM25、病菌與過敏原外，還要掌握兩大選購原則：

1.能分解甲醛，避免污染發散：台灣高濕、高溫的環境會促進甲醛揮發速度，因此清淨機應能完整吸附、穩定分解甲醛轉化成水與二氧化碳，以避免污染再次發散。

2.進風口接近地面：嬰幼童經常在地面爬行，但空污容易沉降於地面約120公分以下。因此，選購進風口接近地面的清淨機，能有效淨化落塵、PM25等細懸浮微粒，守護寶寶呼吸道健康。