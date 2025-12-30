小心罰6000元！跨年看煙火開車注意 元旦國道無20公里免費

【記者莊偉祺／台北報導】迎接2026年的跨年、元旦活動將至，高公局指出，在國道若觀賞跨年煙火而放慢車速等，可罰6000元罰鍰，易逗留路段將加強取締違規；元旦當日則將改為單一費率、無20公里免費。

2026年元旦假期即將到來，高公局預估元旦當日及前1日將有跨年及觀賞元旦日出等活動。由於跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜將影響身心狀態。提醒民眾優先選擇搭乘公共運輸，若行車途中感覺疲勞，請至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息。

高公局也提醒，跨年夜行駛國道時，請避免為觀賞跨年煙火而放慢車速或於路肩逗留，依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

目前已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛。

另為紓緩元旦當日及前1日跨年及旅遊車潮，高公局將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；元旦當日則將改為單一費率收費（75折，無20公里免費），籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

疲勞駕駛宣傳圖卡。高公局提供

