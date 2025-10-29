小心腎功能！「這飲品」是粒線體殺手 名醫警告：4行為導致壞掉

洪永祥說，「這飲品」是粒線體殺手，恐對腎臟帶來傷害。示意圖／Pixabay

腎臟科醫生洪永祥說，你可能聽過「粒線體」，其實它藏在你身體每一個細胞裡，每天都在影響你的健康與活力，是生命的「發電廠」。當粒線體健康時，腎臟的每個細胞就能穩定運作。但一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。有一種飲料喝了可成會導致粒線體壞掉，進而導致腎臟出問題，那就是含糖飲料。

洪永祥在臉書粉絲頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中說明，保護粒線體，就是在保護腎功能。為了方便大家理解，洪永祥舉例，把細胞想成一棟大樓，而粒線體就是大樓裡的電力公司兼垃圾處理中心，主要有3大功能：

生產能量（ATP）：透過氧化磷酸化過程，把燃料（如葡萄糖、脂肪酸）轉換成可用的能量，供應細胞做事。 控制活性氧（ROS）與抗氧化：粒線體在生產能量的過程中會產生一些「電子跑錯路」的副產品，也就是活性氧ROS（Reactive Oxygen Species, ROS）。正常情況下，細胞會有抗氧化機制去中和這些 ROS，避免它們傷害細胞。 品質控制、維修與置換：粒線體不是永遠健康的，有些會受損。細胞會透過「粒線體自噬（mitophagy）」把壞的拿掉，再透過「粒線體新生（biogenesis）」製造新的來補充。這樣的「維護機制」確保細胞裡的發電廠維持良好狀態。

洪永祥說，腎臟真的是一個非常「耗能」的器官，因為它每天要過濾約180至200公升的血液、然後回收99％的水分、調控電解質、排出廢物、酸鹼平衡。這些過程都要靠大量能量支持，而能量來源幾乎全靠粒線體。粒線體雖然厲害，但它其實非常脆弱，有4大行為會破壞粒線體：

老化與氧化壓力：隨著年紀增加，粒線體的DNA（mtDNA）容易被自由基攻擊。根據研究，氧化壓力會讓粒線體產生「能量短路」，導致ATP減少與細胞發炎。 高糖與高脂飲食：糖尿病會造成粒線體過度分裂（fragmentation）與電子傳遞鏈效率下降，這種現象在糖尿病腎病變（DKD）特別明顯。 長期壓力與睡眠不足：慢性壓力會使腎臟與肌肉細胞的粒線體產生功能異常，連續睡眠剝奪也會增加粒線體氧化損傷。 藥物與環境毒素：某些止痛藥如非類固醇抗發炎藥物(NSAIDs）與環境重金屬（如鎘、鉛）被證實會破壞粒線體膜電位，導致腎小管受損。

生活中怎麼保護粒線體？

飲食：吃對食物是關鍵！多吃天然、少加工的食物，是最基礎的保護。研究指出，地中海飲食可提升粒線體氧化代謝效率、減少腎臟發炎。這種飲食包含橄欖油、魚油、堅果、深綠蔬菜與新鮮水果。富含抗氧化物的食物，例如藍莓、綠茶、多酚類水果，可幫助中和自由基，減少粒線體損傷。 運動：讓粒線體「開機」！有氧運動是最自然的粒線體保養術。研究證實，持續每週5次、每次30分鐘的中度有氧運動，能促進粒線體新生（mitochondrial biogenesis），讓細胞的能量工廠更年輕。簡單說，多走路、多爬樓梯，腎臟也跟著更有活力。 睡眠與壓力管理：睡不好，粒線體真的會「累」，進而導致腎功能衰退。研究顯示，長期睡眠不足的動物，粒線體呼吸鏈效率下降超過25%。冥想、深呼吸、規律睡眠時間表，這些看似簡單的行為，都能讓粒線體修復自己。 避免粒線體毒物：少吃止痛藥（除非醫師指示）、避免長期暴露於重金屬、少喝含糖飲料、戒菸，這些都是最實際的粒線體保護策略。



