小心腸病毒！今年已9例死亡 桃園近5週92班停課

桃園市衛生局證實，腸病毒近五週因腸病毒停課的班級達92班。（圖／桃園市政府提供）





腸病毒疫情不可輕忽！疾管署指出，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中包含9例死亡，桃園市近5週因腸病毒停課的班級已達到92班，學生停課7天，呼籲家長應堅守「生病不上學」原則。

桃園市衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市腸病毒健保門急診就診人次自今年第44週（10月26日至11月1日）至第48週（11月23日至11月29日）分別為1,485人次、1,657人次、1,766人次、1,921人次及1,748人次，已連續五週超過流行閾值（1,200人次），近五週因腸病毒停課的班級達92班，而今年截至12月1日共累計停課607班。

衛生局指出，腸病毒型別多元且傳染力極高，1名感染者平均可傳染1.37人，且在發病後1週內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」的防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所，並與家中其他嬰幼兒適度區隔，降低群聚風險大人也會得腸病毒，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分，衛生局提醒，家長返家後應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒傳播。

衛生局呼籲，防疫需從日常做起，家長及教托（育）機構應教導幼兒及學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）。

事實上疾管署也在本月2日發布新聞稿指出，依據疾管署監測資料顯示，第48週（11月23日至11月29日）門急診就診計1萬1,913人次，與前一週（1萬2,161人次）相當；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

