小心腸病毒！9例感染併發重症死亡

國內腸病毒疫情雖已脫離流行期，但社區中仍持續有多種型別的腸病毒活動。（示意圖／翻攝自pexels）





國內腸病毒疫情雖已脫離流行期，但社區中仍持續有多種型別的腸病毒活動，疾病管制署（下稱疾管署）今（16）日提醒，家長及教托育人員不可掉以輕心，應持續教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生習慣，並加強居家與學習環境的通風、清潔與消毒。

依據疾管署監測資料顯示，第50週（12月7日至12月13日）全國門急診腸病毒就診人次為10,283人次，較前一週10,675人次下降3.7%，且已連續2週低於流行閾值11,000人次，研判疫情已脫離流行期。近四週實驗室監測結果顯示，社區流行型別以克沙奇A16型為主，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

疾管署指出，今年截至目前累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中包含9例死亡，以感染伊科病毒11型為多，共有11例；其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型，各有1例，為近6年同期最高。其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。疾管署提醒，腸病毒疫情雖已脫離流行期，但就診人次仍多，病毒仍於社區活動，疫情傳播風險仍存在，民眾應特別留意新生兒及幼童健康狀況與重症前兆。

疾管署強調，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒若感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸；即使症狀痊癒，病毒仍可能隨糞便排出長達8至12週，仍須落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟。

不過，酒精對腸病毒毒殺效果仍有限，疾管署提醒，日常環境可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水加100毫升含氯漂白水）進行消毒。如新生兒出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量減少等情形，或5歲以下幼童出現嗜睡、意識不清、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促等重症前兆，應儘速就醫。相關防治資訊可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查詢，或撥打防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

