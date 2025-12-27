小心荷包失血！日月潭風景特定區「1規定」明年上路 違者最高罰100萬

生活中心／許智超報導

南投日月潭以山水美景聞名，成為國際著名的觀光景點，不過近年屢傳有民眾在景區內施放爆竹煙火，引發秩序與安全疑慮。對此，交通部觀光署表示，已預告訂定「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項草案」，違者可處5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快明年3月中公告。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處說明，鑑於近年於日月潭國家風景特定區範圍內場域，有民眾、當地住民或團體燃放爆竹煙火等失序行為，另有民眾反映部分宮廟神明遶境祈福活動，在碼頭觀景平台及步道上燃放鞭炮，為防範該行為造成破壞生態、汙染環境及危害公共安全，經評估後決定予以公告禁止。

日月潭國家風景區管理處指出，此草案規範範圍涵蓋多處熱門區域，水社營運碼頭、水社右側預備碼頭、水社左側預備碼頭、玄光營運碼頭、伊達邵營運碼頭、南邊湖預備碼頭、朝霧碼頭、向山眺望平台、九龍口景觀平台、年梯觀景台、松柏嶺觀景台、土亭仔觀景台及玄光碼頭觀景台。

另外，自行車道及步道部分則涵蓋水社向山自行車道、涵碧半島自行車道、水社-朝霧-文物廟自行車道、大竹湖步道、水蛙頭-伊達邵自行車道、南邊湖步道、向山-月潭自行車道等路線。

日月潭國家風景區管理處強調，此草案明定日月潭國家風景區內轄管的公有碼頭、觀景平台、自行車道及步道，禁止從事燃放爆竹煙火行為，違者將依《發展觀光條例》第64條第2項規定，處5000元以上、100萬元以下罰鍰。

日月潭國家風景區管理處長柯建興對此表示，草案預計公告至明年2月14日，若預告期間內未接獲重大反對意見，將立即陳署簽公告實施，因適逢春節連假，最快預計3月中旬正式生效。

