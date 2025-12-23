小心荷包失血！道交條例三讀通過 行車吸菸、機車滑手機罰鍰提高至1200元

立法院會今天（23日）三讀通過《道交條例》修正案，明定機車駕駛人行駛時手持使用手機，以及汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸者，罰鍰各自提高至新台幣1200元。（圖／取自達志影像）

立法院會今天（23日）三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，明定機車駕駛人行駛時手持使用手機，以及汽機車駕駛行車時手持或吸食香菸，影響他人行車安全者，罰鍰各自提高至新台幣1200元。

現行條文規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，處1000元罰鍰。三讀通過條文，將罰鍰提高至1200元；另汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，原處600元罰鍰，三讀通過條文，同樣將罰鍰提高至1200元。

此外，因今年5月新北市三峽區北大國小外發生重大車禍，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求的路段，三讀條文增訂，汽車駕駛人行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至2分之1。



