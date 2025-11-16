小心荷包！新北耶誕城「行政園區全面禁菸」最高罰1萬

2025新北歡樂耶誕城於11月14日開幕！想去的民眾注意，新北市府行政園區正式公告為禁菸場所，違者依《菸害防制法》將處以新臺幣2000元至1萬元罰款。

2025新北歡樂耶誕城已於11月14日盛大開幕。（圖／翻攝自新北市文化局直播）

計畫前往新北耶誕城的「癮君子」們請小心荷包，新北市府已自11月1日起至13日進行宣導期，透過勸導方式提醒大家禁止吸菸，並於14日正式取締，行政園區內也設置明顯清楚的禁菸標示和宣導看板。

新北市府已在行政園區設置明顯清楚的禁菸標示和宣導看板。（圖／新北市衛生局）

「讓我們一起營造清新、健康、無菸的城市環境！」新北市衛生局健康管理科科長陳欣蓉呼籲，市府將在行政園區設置明顯且清楚的禁菸標示和宣導看板，提醒民眾共同遵守禁菸規定。

廣告 廣告

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

延伸閱讀

16台遊客點5披薩被公審 名醫：不認為台灣朋友有錯

咖啡寄杯優惠「買50送50」 超商大拿鐵29元爽喝

入秋最強冷空氣要來了 吳德榮：苗栗以北「急凍12℃」