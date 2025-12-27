小心荷包！日月潭「20風景特定區」禁放煙火 違者重罰100萬

日月潭長年是國內外旅客造訪的熱門景點，不過近年屢傳有民眾在景區內施放爆竹煙火，引發秩序與安全疑慮。交通部觀光署表示，已預告訂定「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項草案」，若違規施放，最重可處新台幣100萬元罰鍰，最快將於明年3月中旬公告實施。

日月潭向山行政暨遊客中心。（圖／翻攝日月潭國家風景區官網）

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處指出，鑑於近年於日月潭國家風景特定區範圍內場域，有民眾、當地住民或團體燃放爆竹煙火之失序行為，為防範該行為造成破壞生態、汙染環境及危害公共安全，特依據發展觀光條例第六十四條第二項規定訂定本禁止事項。

管理處表示，此次禁放範圍涵蓋多處熱門場域，包括水社、玄光、伊達邵、南邊湖預備、朝霧營運碼頭、水社右側預備碼頭、水社左側預備碼頭，以及向山眺望平台、九龍口景觀平台、年梯觀景台、松柏嶺觀景台、土亭仔觀景台及玄光碼頭觀景台等20處。

此外，自行車道及步道部分則涵蓋水社向山自行車道、涵碧半島自行車道、水社-朝霧-文物廟自行車道、大竹湖步道、水蛙頭-伊達邵自行車道、南邊湖步道、向山-月潭自行車道等路線。

凡屬日月潭國家風景區轄管的公有碼頭、觀景平台、自行車道及各類步道，皆不得燃放爆竹煙火。（示意圖／資料照）

管理處說明，草案明確規範，凡屬日月潭國家風景區轄管的公有碼頭、觀景平台、自行車道及各類步道，皆不得燃放爆竹煙火。若違反規定，將依《發展觀光條例》第64條第2項裁處，罰鍰金額為5000元以上、100萬元以下罰鍰。

對此，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處長柯建興表示，草案預告期間至2月14日止，若期間未接獲重大反對意見，將報請觀光署核定並公告實施。考量春節連假因素，相關禁令最快預計於3月中旬正式生效。

