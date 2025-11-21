小心荷包！AI執法未繫安全帶 警政署：視成效逐步用在其他路段

〔記者鍾麗華／台北報導〕國道1號湖口路段去年10月裝設AI執法設備，利用AI軟體辨識出未繫安全帶違規態樣，平均每月取締500件，每件裁罰3000到6000元，引發民怨，立院內政委員會也質疑AI軟體不是法定度量衡器，有適法性問題，警政署則表示，會確保AI影像辨識率的準確性，未來視成效逐步推動其他路段。

警政署近期向立法院送交「國道AI科技執法取締未繫安全帶之執法設備適法性書面報告」，警政署表示，經統計，高速公路2024年因未繫安全帶發生事故後遭拋飛車外致死共20人死亡，比2023年增加5人，占總死亡人數比例24.1%，其致死比例相當高。

警政署指出，為維護民眾行車安全及提升執法強度，國道公路警察局2024年10月18日於國道1號高速公路86.7K處(近湖口服務區天橋上)裝設AI科技執法設備2組，以科技執法自動拍攝行經該路段南、北向車輛，並由AI自動辦識出未繫安全帶違規態樣，再由員警複審後舉發，以維執法周全。

警政署表示，國道其餘路段目前仍維持現有機制，以員警傳統拍照方式取締駕駛人或乘客未繫安全帶違規情形，未來公警局將視此處執法成效，逐步推動其他路段建置。

警政署說明，AI科技執法設備，與一般測速照相儀器所須定期檢定之速度計不同，並未列入所列應經檢定法定度量衡器的種類及範圍，公警局為求執法公正，仍於該局官方網站公告該AI科技執法設備執法地點(1處2組)，以彰顯執法透明度。

警政署強調，公警局已請廠商優化AI鏡頭效能，透過更換高階影像處理技術鏡頭，並持續調整校正影像設定參數，確保AI影像辨識率的準確性。警政署將持續督促公警局落實員警後端複審機制，降低舉發錯誤，減少民眾申訴、異議等案件發生，提升處理作業正確及公正性。

