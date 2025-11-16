小心被公審炎上！日本的餐廳可否多人共食分食 日旅達人這樣說

不少民眾到日本會吃炸豬排套餐，份量十足，多數民眾還是一人點一份餐。記者陳智華／攝影

為吃到更多美食，不少民眾在台灣用餐會跟親朋好友共吃一份餐點，最近有報導指出台灣旅客到義大利16人點5個披薩遭到老闆放上網公審事件，引發熱議。很多民眾常去日本旅行，日本的餐廳可否多人共食分食，日旅達人林氏璧給出答案。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，這兩天有個新聞，台灣旅客到義大利16人點5個披薩遭到老闆放上網公審的事件。很多熟悉義大利的朋友分享很多當地餐廳入境隨俗規定，而這在日本旅遊也是個非常常見的問題。

林氏璧指出，兩年前有一個新聞，當時他還在podcast聊到此事。台灣旅客到福岡大砲拉麵，店家禁止3歲小孩入內，為照料無法進入的孩童，他們點了3碗拉麵想6個大人輪流共食卻遭到店家拒絕，憤而留下一星負評，引發熱議，還有很多人湧入洗五星幫店家補血。拉麵店，或是日本的餐廳到底可否共食？

林氏璧指出，這是長久以來爭議不休的問題。日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份。兒童可能會另有規定。

林氏璧說，之前討論日本是否可以邊走邊吃也和大家分享過，基本上在日本很重視「讀空氣」這件事。如果你到一家大排長龍的排隊名店，也沒有幾個位置，外面排了30個人，你同行一群人6個人占店家6個位置，卻只想點3碗拉麵一起吃，或是占3個位置其他3人輪流換手進來吃，將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？

但這只是大原則，潛規則。林氏璧說，如果這間餐廳當時店內人也沒很多，沒有占用到後面的人座位的問題，然後經詢問過店家可否共食，若店家答應，他覺得是沒什麼問題的。特別是遇到同行有食量較小的兒童，「我想問問店家是無可厚非的。」正常的日本店家應該可以理解，觀光客胃不夠裝想多嘗一些美食的心情。彼此多體諒一些，多多溝通，很多事情都可以迎刃而解的。但記得保持禮貌，給日本朋友留下好印象。

林氏璧舉例指出，最近幾天他大學好友正好到橫濱開會，問他去新橫濱拉麵博物館要吃哪幾間。那裏為了滿足大家想多吃幾間的要求，甚至貼心推出小碗。

