小心被公審！日本的餐廳「可多人共食？」專家曝解答

近日台灣旅客在海外用餐文化差異再度引發關注。16名台灣觀光客在義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」用餐，因只點5份披薩和3杯啤酒分食，遭店家老闆以義大利語拍影片公審，事件曝光後老闆已道歉並刪除影片。

針對此事件，前台大醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，日本餐廳對於共食議題同樣存在潛規則。他舉例，兩年前曾有6名台灣旅客到福岡大砲拉麵用餐，因店家禁止3歲以下幼兒入內，大人為輪流照顧在外孩童，希望點3碗拉麵供6人輪流進店食用，遭店家拒絕後憤而留下一星負評，引發網友撻伐，許多人湧入為店家洗五星補血。

林氏璧指出，日本餐廳多半不會明文規定用餐人數與點餐數量的關係，但潛規則上仍希望維持一人點一份的原則，兒童可能另有規定。他特別提到日本文化中重視的「讀空氣」概念，若在大排長龍的排隊名店，座位有限的情況下，外面還有30人等候，一行6人卻只點3碗拉麵分食，將心比心，店家自然難以接受。

不過林氏璧也說明，若店內人潮較少，沒有占用座位影響後續客人的問題，事先詢問店家是否可以共食，獲得同意後便沒有問題。特別是同行有食量較小的兒童時，詢問店家是無可厚非的。他強調，禮貌詢問店家可否分食並非失禮行為，正常的日本店家也能理解觀光客想多品嚐美食的心情。

除了共食議題，日本拉麵店還存在多項用餐禮儀。包括湯匙只能喝湯不裝麵、麵條一口氣吃完不咬斷、避免邊吃邊聊天、用餐完畢將碗盤垃圾放到吧台上等。吃完後記得說聲「謝謝招待」，表達對店員的感謝。

林氏璧最後提醒，面對不同國家的飲食文化差異，彼此多體諒、保持禮貌態度與店家溝通，很多問題都能迎刃而解，也能為台灣旅客在海外留下良好印象。

