小心被查水錶！網紅末日 財政部：月入5萬就要開發票

從YouTube廣告分潤、直播打賞到訂閱收益，只要是網紅「經常性」創作並獲利，都屬於「營業行為」，只要月收入超過5萬就得辦理稅籍登記並報繳營業稅。補稅新制輔導期只到明年6月，國稅局提醒創作者別忽略報稅義務，該開發票、該申報就要做，否則未來補稅加罰款更心痛！（示意圖／PIXABAY）

網紅、直播主、小編請注意！財政部為因應近年「自媒體經濟」興起，近日針對個人於網路經常發表創作、獲得平台分潤收入的情形，正式訂出稅務新規。自114年9月10日起，個人如經常性在社群媒體、影音平台、線上媒體等上傳影音、圖文等內容，只要從中獲得廣告分潤、訂閱分成、直播收益或觀眾打賞等收入，都將被視為「表演勞務」，需依《營業稅法》辦理稅籍登記，並依法繳納營業稅。

經常上傳創作 = 營業行為 廣告分潤須課稅

財政部台北國稅局說明，此類網紅透過平台向觀眾提供「無實體表演勞務」，觀眾即為實際消費者，因此這種收入性質不屬於「受雇所得」或「專業服務費」，而是「提供勞務」的交易，依法應課徵營業稅。

國稅局進一步指出，若月收入達到營業稅起徵點（銷售勞務：5萬元），即須完成稅籍登記。自114年起，起徵標準為：銷售貨物10萬元、銷售勞務5萬元（113年底前分別為8萬與4萬）。

廣告分潤達30萬 就得報稅開發票

例如，若YouTuber小王在114年10月獲得分潤收入30萬元，其中8成來自台灣觀眾、2成來自國外，則其中24萬元需課5%營業稅，須開立統一發票並每2個月申報一次；而來自境外觀眾的6萬元，可適用零稅率報繳，並免開發票。

但若另一位YouTuber小美，同月僅收到7萬元分潤，雖達起徵點，仍因低於統一發票使用標準（20萬元），可選擇「免用發票」，改由國稅局查定課稅，按季依1%稅率計算營業稅。但提醒，此類課稅方式不得適用零稅率，即便收入來自境外觀眾也要課稅。

緩衝期到115年6月 違規免罰但需補報

為降低新制上路初期的適應壓力，財政部設下「輔導期」：自114年9月10日至115年6月30日止，期間如未依法辦理稅籍登記、開立統一發票或繳稅，不會被處罰，但仍應補辦補繳。國稅局呼籲所有從網路創作中獲利的個人與平台業者，應盡快瞭解新規並依法辦理，以免日後產生補稅或罰鍰問題。

