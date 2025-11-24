小心被騙！泰勒絲名列詐騙集團最愛利用名人TOP1 平均1人損失逾1.6萬

國際中心／綜合報導

2025年最具風險美國名人TOP1是天后泰勒絲（Taylor Swift）。（資料照／環球音樂提供）

隨著人工智慧（AI）飛速進步，網路詐騙也跟著全面升級，不只手法百變，還越來越難分真假！近年最猖狂的，就是詐騙集團濫用名人肖像、聲音製作深偽（Deepfake）影片，誘導民眾點擊假連結，進而盜取金錢或個資。國際防毒軟體大廠邁克菲（McAfee）最新公布「2025年最具風險美國名人TOP10」，天后泰勒絲（Taylor Swift）高居冠軍，成為詐騙最愛拿來冒用的目標。

邁克菲對全球8600名受訪者調查後發現，有高達72%的美國人看過偽造的名人或網紅代言，有39%曾因好奇點進連結，甚至有10%直接中招，不是被騙錢就是個資外洩，平均每人損失約525美元（約新台幣1萬6400元）。

專家警告，詐騙集團正是利用粉絲對名人的「單向情感連結」下手，只要看到熟悉的臉孔、貼心的語氣，就很容易放下戒心。如今AI技術逼真到能模仿聲音、臉部動作甚至微表情，假訊息的可信度大幅飆升，一不小心就被騙得團團轉。

邁克菲指出，只有29%受訪者自認有能力辨識Deepfake內容，還有21%完全沒信心。也因為如此，假名人代言、AI戀愛詐騙、偽投資風潮才會在網路上快速氾濫，成為近年最棘手的網路犯罪之一。

《2025年最具風險網路搜尋名人》TOP10

1. 泰勒絲（Taylor Swift）

2. 史嘉蕾・喬韓森（Scarlett Johansson）

3. 珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）

4. 席德妮・史威尼（Sydney Sweeney）

5. 湯姆克魯斯（Tom Cruise）

6. 亞歷山卓・歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）

7. 莎賓娜・卡本特（Sabrina Carpenter）

8. 勒布朗・詹姆斯（LeBron James）

9. 金卡戴珊（Kim Kardashian）

10. 千黛亞（Zendaya）

