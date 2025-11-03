小心被騙！Threads、IG出現「冒牌氣象署」 官方急澄清：別給個資

記者柯美儀／台北報導

Threads及IG平台出現冒用氣象署名稱與署徽的帳號。（圖／氣象署臉書）

中央氣象署今（3）日晚間指出，近日發現有人於Threads及IG 平台冒用「中央氣象署」名稱及署徽建立帳號，該帳號並非官方所設立，也已著手蒐證，並將依法循相關程序處理，以維護氣象署名譽及防杜不法行為。

氣象署表示，目前並未於Threads平台設立任何帳號，且氣象署官方IG帳號為 @cwa_weather。任何以「中央氣象署」或相似名稱開設之帳號，均屬冒用。提醒民眾切勿誤信、轉傳或提供個人資料，以免權益受損。

氣象署社群服務帳號。（圖／氣象署）

目前氣象署社群服務帳號，IG帳號為「cwa_weather」、FB粉專則有「報天氣 - 中央氣象署 」、「報地震 - 中央氣象署 」、「報天文 - 中央氣象署 」、「SOS 地球展示系統 - 中央氣象署」、「報氣候 - 中央氣象署」、「Good Weather 古都好天氣-臺灣南區氣象中心」。

氣象署請民眾以官網及下列官方社群帳號為唯一正確訊息來源：

1.氣象署官方網站：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

2.氣象署Facebook及IG官方帳號：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/S/eservice/facebook.html

