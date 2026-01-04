小心被一鍋端？帥化民示警：不把「內鬼」清除很危險

馬杜洛(左)遭到美軍斬首行動生擒逮捕，賴清德(右)的處境也引發討論。（合成圖／示意圖／美聯社、資料照）

美國對委內瑞拉採取軍事突襲行動，拘捕帶離委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，引發國際社會密切關注，甚至熱議台灣也要擔心類似狀況。退役中將帥化民示警，比起散布第五縱隊認知作戰，先清除總統府、國安單位所有可能的內鬼才要緊，否則被一鍋端，連2027都別談。

帥化民4日在《國際直球對決》節目提醒，「現在抓的那些匪諜，什麼士官長、排長，那些機密都沒什麼用，我最擔心的是總統府裡的匪諜！」

帥化民指出，「斬首」行動第一個重要的就是，掌握作息，幾點鐘起床、走哪條路上班、下班走哪條路、住哪裡？從這次馬杜洛的案例就能看出，美軍把委國的禁衛軍先炸了，聲東擊西，然後特種部隊去抓人。這些情報洩漏的問題，台灣確實要小心。

「不要一天到晚扣帽子，把身邊的人先清一清吧！」帥化民直言，因為政府要員作息被知悉，才是要緊的問題，一鍋端了怎麼辦？

帥化民強調，應該要加強一下被斬首的安全防患，登陸作戰都還挺辛苦的，如果斬首成功，就會發生很大的震撼力。一般老百姓其實很難接近總統府，台灣也不是槍械滿街都是，像美國那樣誰都可能有槍，隨機攻擊還在用刀。

帥化民直呼，所以總統府跟國安單位所有人員，如果不把自己內部的內鬼清除，危險就很明顯，還在計較無人機的照相角度？

