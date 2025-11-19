小心詐騙！國人近一個月遭詐64億 案件暴增3大原因曝

普發現金1萬元ATM領現11月17日開放，郵局領現11月24日開放。圖為5日普發現金1萬元預登記示意圖。（圖／報系資料照）

全台詐騙案猖獗，據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，11月才剛過半，全台詐騙財損已高達34億元，相較上月同期多出4億元。其中，有被害人因被對方話術代辦普發現金遭詐，也有人於雙11購物節、買韓團演唱會門票落入詐騙集團陷阱。警方提醒，網購詐騙案件數持續升高，民眾務必留意「 政府機關不會要求寄送或驗證金融卡、信用卡」、「勿相信來路不明人士稱可以協助放大、加倍普發現金」等。

根據警政署「165打詐儀錶板」統計，本月截至11月17日，全台詐騙受理案件已達7538件，財損更是高達34億2289萬，比上月同期還高出4億元。其中，詐騙手法以網路購物詐騙居首，其次是假投資詐騙。

本次普發現金1萬元自11月5日起登記入帳、17日起開放ATM提領，不過期間已有不少民眾被詐騙集團騙取個資或現金。一名民眾表示，11月初時認識一位網友，對方稱他有政府合作窗口，可以幫忙代辦普發現金，且很快就可以入帳。只需「核對帳戶資料」，把郵局的提款卡和密碼寄過去，就能幫我「快速入帳」；直到近期去郵局刷簿子，才發現帳戶被通報為警示帳戶，淪為洗錢工具。

另一名民眾指出，日前接到一通自稱「板橋郵局」的電話，對方著急表示自己的普發現金遭人冒領，因此沒多想就與多名假檢警聯繫。隨後對方稱他被盜用資料，甚至可能涉及刑事案件，須「暫時代管資產」才能證明清白。他因此將金融卡及黃金交付給對方，等到去郵局才發現帳戶被提領整整46萬元，連黃金也音訊全無，總計損失106萬元。

還有一名民眾談到，日前在網上看到政府針對高齡者提供「普發現金額外補助方案」的假廣告，稱只要填表就能再領取1萬元現金。而他因一時好奇點進查看，被引導連上一個很像政府的網站，上面有「補助申請進度查詢」的按鈕，照著指示輸入姓名、電話與帳號資料，接著系統顯示「帳戶認證未完成」，便依指示到附近7-11的ibon並寄出金融卡；過了一段時間，銀行突然通知帳戶遭警示，才驚覺可能變成詐欺幫助犯。

警政署提醒，聽見檢察官或警察電話或LINE稱涉及刑案，應直接掛斷，再查證；聽見檢察官或警察LINE傳遞司法文書、假冒郵局人員聲稱有人冒領普發現金，一定是詐騙。此外，切記金融卡、信用卡，不要寄送給陌生人，若收到可疑電話，請不要理會，並直接向165查證。

