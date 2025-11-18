小心詐騙！央行下架66件 竟也有12強偽幣

▲中央銀行發行「世界12強棒球冠軍紀念銀幣」，不過，市場竟已有偽造紀念幣在販售，央行表示，接獲高仿偽鈔及12強冠運紀念幣有66件，已要求社群平台下架。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 近年國內詐騙猖獗，自數位發展部「網路詐騙通報查詢網」正式上線至今，央行也接獲多起涉及央行業務的可疑訊息，接獲通報，已透過查詢網通報相關社群平台業者，下架該等詐騙訊息計66件，詐騙態樣涉及販賣高仿偽鈔及2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣等，請民眾提高警覺，避免受騙遭受財物損失。

央行今日在臉書發文指出，近年國內詐騙猖獗，自數發部「網路詐騙通報查詢網」正式上線至今，央行接獲通報多起涉及央行業務的可疑訊息，經檢視結果，已透過該查詢網通報相關社群平台業者，下架該等詐騙訊息計66件，以杜絕民眾持續接觸詐騙訊息不慎受騙。

至於央行接獲的詐騙行為，態樣涉及販賣高仿偽鈔及2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣等，其中偽鈔超過40件，大多是仿真鈔票，也有些是仿真玩具鈔等，除了接獲數發部查詢網通報，也有民眾主動告知央行此事。

實際上，台灣偽鈔率極低，不過，考量現行鈔券已經使用24年，央行啟動新台幣鈔券改版作業，如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，適時升級防偽技術將使現金交易更安全，採用更環保的原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標，央行估算改版每張鈔券每張會增加1.5元成本，目前發行量是10億張，每年汰換約7億至10億張，發行量會慢慢減少。

