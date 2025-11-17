小心詐騙！花蓮文化局臉書遭仿冒 籲民眾勿加LINE防受騙

花蓮縣文化局的官方粉專遭仿冒。（圖：花蓮縣文化局提供）

花蓮縣文化局的官方臉書粉絲專頁近日遭不法人士仿冒，不僅盜用文化局的官方頭像與封面圖片，並以虛假的年度活動資訊，誘使民眾加入指定的LINE帳號。文化局接獲通報後，已立即向警方報案，並鄭重呼籲民眾提高警覺，切勿點擊來路不明的連結或加入陌生LINE帳號。

為防堵詐騙並方便民眾辨識，花蓮縣文化局已迅速更換官方粉專的封面圖案。同時，也已向臉書平台提出檢舉，目前該假冒粉絲專頁現已遭下架移除。文化局強調，官方絕不會透過私人LINE帳號要求民眾提供個資或進行匯款，請民眾務必認明經過驗證的官方粉絲專頁。

雖已更換粉專封面，但文化局仍呼籲民眾小心上當。（圖：花蓮縣文化局提供）

文化局呼籲所有鄉親，面對可疑訊息請謹記「勿信、勿點、勿下載、勿加LINE」的「四勿」原則。若有任何疑問，應先主動查證，可於上班時間電洽文化局藝文推廣科（03-8227121轉藝文推廣科），以免個人權益受損。（梁國榮報導）