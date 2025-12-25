小心詐騙！苗縣府農業處長相片被假借行銷大閘蟹黃

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕饕客、消費者請小心詐騙！苗栗縣政府農業處近期得知，網路流傳假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」或相關產品等不實訊息，連苗縣府農業處長陳樹義受訪畫面也被有心人士「借用、背書」，縣府農業處呼籲民眾小心，如有問題可撥打165反詐騙專線。

苗縣府農業處指出，近日網路流傳疑似以人工智慧(AI)技術盜用照片、聲音，並假借行銷「苗栗大閘蟹蟹黃」或相關產品訊息，縣府農業處表示，目前縣府僅輔導合法活體大閘蟹養殖與品牌推廣，並未生產、販售或委託販售任何蟹黃醬、蟹黃罐頭等產品，網路流傳相關廣告內容不實。

另外，苗縣府農業處強調，上述不實資訊已涉及誤導消費者甚至可能違反相關法令，縣府已蒐證必要時將移請相關單位依法查處，維護消費者權益及苗栗縣農漁產品聲譽，也提醒民眾切勿輕信來源不明網路廣告或影片，購買農漁產品時，請認明合法通路與正式公告資訊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

