小心變禿頭！6萬人研究揭「2飲害掉髮」 專家籲每天少喝一瓶

生活中心／倪譽瑋報導

健康期刊整合多項研究指出，攝取酒精過量，與掉髮、頭髮提前去色明顯相關。（示意圖／資料照）

從飲食保護頭髮！日前食安專家韋恩發文指出，一項納入超過6萬1000名參與者資料的一項系統性回顧顯示，攝取太多含糖飲料（每週超過3500毫升）、酒精者，掉髮風險增加；而缺乏維生素D、鐵、蛋白質，身體的營養狀態不佳也會影響髮質與密度。如想「明天就多留一撮頭髮」，建議每天少一瓶飲料，並確保蛋白質充足、攝取足夠維生素D與鐵。

喝太多含糖飲料、酒 小心引起掉髮

韋恩引述發表於《Nutrition and Health》（營養與健康）期刊的一項系統性回顧，共納入超過6萬1000名參與者資料、整合17篇經過同行評審的研究，內容為分析飲食與掉髮（禿頭）間的關係。

研究團隊發現，攝取太多含糖飲料（每週超過3500毫升）者，特別是男性，其掉髮風險顯著增加。除了飲料，「酒精」也與掉髮、頭髮提前去色明顯相關，目前尚未確認兩者間的直接因果，但學者推測，過量飲酒可能阻礙維生素、礦物質的吸收，也會干擾睡眠與肝臟代謝，進而間接影響毛囊健康，加上酒精引起的慢性發炎，長時間下來恐反映在頭髮上。

維生素D、鐵、蛋白質不足 頭髮健康易下滑

研究也顯示，血中維生素D、鐵質濃度越低者，掉髮越多，韋恩認為，維生素D與鐵的缺乏都可能干擾毛囊的生長週期，使頭髮提早進入「休止期」。

此外，一些早期臨床試驗發現，蛋白質不足會讓頭髮變細、失去色澤，另有早期研究顯示，兩週的「低蛋白飲食」就足以讓頭髮髓質變薄。整體來說「營養狀態不佳會影響髮質與密度」。

如何吃才能防禿頭？

在補充營養方面，其他研究指出，攝取十字花科蔬菜（如花椰菜、青花菜）與大豆製品的人，脫髮情況較少。上述食物富含植物雌激素與抗氧化物，可幫助維持毛囊代謝與荷爾蒙平衡。

綜合上述研究論點，韋恩提出，想要保持「頂上茂盛」飲食營養上要做到「避免過量糖與酒精」、 「維持足夠的維生素D與鐵攝取」、「確保蛋白質充足，搭配植物性飲食」，針對糖的部分，他提醒「今天少一瓶飲料，也許明天就多留一撮頭髮。」

資料來源：韋恩的食農生活

