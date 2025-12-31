小心跨年、演唱會情緒大反轉 醫師提醒3類人留意「狂歡後失落」

【健康醫療網／記者林則澄報導】一名20多歲的男學生，最近在台灣參加自己喜愛的外國藝人演唱會，活動當下情緒高昂，偶像在舞台上的表現也讓他相當滿足，然而幾天過後，卻意外陷入強烈的負面情緒，經常感到失落、空虛，連對日常生活都提不起勁。台北市立萬芳醫院精神科潘建志醫師指出，大型藝文、節慶活動結束後，確實可能出現「狂歡後失落」的現象。隨著新北歡樂耶誕城、跨年晚會等活動陸續登場，情緒較為敏感的族群、年輕人，或在活動期間攝取過多咖啡、茶等刺激性飲品者，都應特別留意自身狀況。

真有「狂歡後失落」 醫這麼說

潘建志醫師受訪時表示，在重大藝文、節慶活動，或即將到來的跨年晚會結束後，有些人確實會出現所謂的「狂歡後失落」現象，但此情況並非正式且有疾病名稱的精神醫學診斷。他進一步解釋，部分民眾在精神振奮、情緒高漲後冷靜下來，之所以很快陷入失落、空虛等心理狀態，可能與大腦中的多巴胺、腦內啡、血清素等物質快速上升又下降有關，而當這些影響神經的內分泌物質濃度「掉得太低」時，就易出現身體不適或情緒異常。

3類人須留意 這些情況應當心

至於哪些人較可能出現「狂歡後失落」的現象，潘建志醫師指出，這種情況常見於年輕人或高敏感特質的族群，包括平時易焦慮、想得較多的人，「這些人在參加活動後出現憂鬱的機會，可能較大一點。」他也提到，民眾若在跨年夜等節慶活動喝咖啡、茶等刺激性飲品，再加上熬夜等行為，也有機率促使類似狀況發生，甚至加重躁動、不安，引起睡眠障礙等症狀。

最後，針對如何減緩「狂歡後失落」的情況，潘建志醫師說，民眾在藝文、節慶活動當下要立即避免或預防，其實相當不易，因多數人本來就喜歡享受過節時的熱鬧氣氛。但他以醫師角度建議，一旦情況嚴重到影響日常生活和睡眠品質，就應盡快就醫治療，臨床上仍會回到原有診斷系統，例如以憂鬱症的表現、生心理指標數量與持續時間等標準，衡量個案病情的嚴重程度。

轉移注意力未必有用 就醫才是解方

至於參加藝文和節慶活動後，透過運動或其他活動轉移注意力，能否有助於減緩「狂歡後失落」的情況，潘建志醫師坦言「沒有什麼依據」，因此呼籲民眾仍應以相關症狀出現後，由專業醫師給予指示的為主，以利身心恢復原狀。

