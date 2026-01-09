小心踩雷！這3星座談戀愛最會分心，容易「同時喜歡上兩個人」

在感情裡，有些人比較難把心思長時間放在同一個對象身上，並非刻意傷人，而是對情感的感受方式本來就比較複雜，常在喜歡與猶豫之間來回。以下整理出三個較容易出現「同時動心」狀況的星座。

TOP3 天蠍座：情感強烈，容易因空缺而分心

天蠍座外表冷靜，對感情的需求卻相當深。他們期待的是能被完整理解、強烈連結的關係，一旦感覺不到這種滿足，內心的落差感就會逐漸累積。

當關係變得平淡，或對方無法回應他們期待的深度，天蠍可能會不自覺把情感投向其他人，藉此填補內在的空缺。這種情況下，同時對兩個人動心，往往反映的是內在的不安，而不是單純的選擇困難。

TOP2 巨蟹座：情感需求高，容易被關心打動

巨蟹座很在意情感連結，也相當依賴被需要、被重視的感覺。當生活中有人給予關心、陪伴或肯定，他們很容易因此產生好感。這種情況下，如果不同的人在不同時刻提供了溫暖，巨蟹可能會同時放不下。

一個人給的是穩定陪伴，另一個人給的是熱情回應，對巨蟹來說，每一段情感都很真實，也都不容易割捨。這樣的狀態，多半來自對安全感的渴望，而不是單純想要周旋於感情之間。

TOP1 雙子座：重視新鮮感，情緒轉換快

雙子座喜歡上一個人時，往往投入得很快，情緒也來得強烈，很容易在短時間內認定對方就是對的人。不過，這樣的熱度通常維持不久，一旦新鮮感下降，或身邊出現能引起更多好奇的人，心意就可能開始動搖。

對雙子來說，這不一定是刻意腳踏兩條船，而是容易被不同特質吸引。他們習慣在心裡反覆比較，也會忍不住思考「是不是還有更適合的選擇」，因此同時對兩個人有好感，往往只是內心狀態的自然反映。

