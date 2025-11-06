小心身體「代謝警訊」 食品集團推「全民好代謝運動」

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】立冬將至，象徵著冬季的開始，許多民眾習慣進行「補冬」來強身健體、增強免疫力。常見補品有燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨、十全大補湯等。不過，衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉提醒，在營養豐富的現代，再進補高油脂、高熱量補品，怕的是補出肥胖，遠離健康。 進補需視個人狀況調整 避免危害身體健康 柯秋凉營養師表示，進補還是要依據個人健康狀況調整，才能達到「補對不補過」的效果，有些慢性疾病如高血壓、糖尿病、腎臟病及心血管疾病者等，要注意鹽分、膽固醇、飽和油脂，也要注意補品中勿加入大量酒精，才能吃得健康又安心。 進補掌握這些原則 不怕愈吃愈胖又健康 柯秋凉營養師分享，進補應掌握「三大原則」並避開「三大禁忌」: 「三大原則」 冬令補品、聰明搭配 當正餐食用，選用低油脂肉品或魚類並搭配青菜，烹調時清除上面浮油再加佐料或藥材燉煮，減輕腸胃負擔。 營養均衡，補對不補過 進補不等於大魚大肉，控制每次進食量，若烹煮或購買了較多的補品，宜分次吃或多人分食，以維持體重控制。 依個人生理狀況調整補法 民眾若擔心怕胖、或擔憂慢性病的影響，卻又想吃又不敢吃冬令補品，可以請教醫師或營養師，就

健康醫療網 ・ 19 小時前