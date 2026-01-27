小心釣魚訊息！ 網收「1000萬發票中獎通知」秒噴1.6萬

統一發票中獎通知成詐騙釣魚手法之一。（資料照）

統一發票每兩個月開獎，最新一期25日開出，不過卻也成為詐騙目標，近日不少網友分享相關手法，像是收到假冒購物網的發票中獎通知郵件，點開信中連結填入信用卡資料後，隨即遭盜刷1.6萬餘元，面對詐騙手法日新月異不得不慎。

統一發票25日開出114年11-12月發票獎號，最大千萬獎項也陸續揭曉開出商號及地點，不過，有網友在社群分享自己遭詐騙過程，自揭26日收到一封冒名momo的發票中獎通知電子郵件，點擊信中連結後，跳出神似財政部官網的畫面，網友照指示操作後，隨即遭盜刷1萬6,680元。

而在刷卡通知跳出後，網友才驚覺遭詐騙，查證時發現，momo購物網曾在23日發布相關提醒公告，文章也引發網友共鳴並留言，「我也收到中1000元通知，一看到要卡號，立馬登出」、「我也被騙了，發票號碼都一樣，怪不得信用卡客服被打爆」。

近來詐騙集團透過偽裝、假冒品牌及銀行通知等釣魚訊息手法不斷，財政部電子發票整合服務平台也提醒，官方絕對不會透過郵件要求民眾輸入信用卡號、銀行帳號或驗證碼，若收到疑似中獎信件，應直接開啟「財政部電子發票整合服務平台」官網或使用官方APP查詢。

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。





