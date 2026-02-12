小心銀行推新制！「這些狀況」錢領不出來 1銀行還會直接銷戶
針對猖狂的金融詐騙，金融監督管理委員會（金管會）3日預告修正《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》，擴大「可疑帳戶」列管，本次修法共有14 種監控指標，如果用戶符合的話，就會被「加強風險管理」與「持續監控」。合作金庫更是新增多條規則，用戶可能會遭到強制銷戶！
金管會擴大「可疑帳戶」列管
本次修法將原本的異常交易態樣擴增並調整，合計共達14種監控指標。金管會指出，依照《銀行法》規定，銀行對存款帳戶應負善良管理人責任，對疑似不法或顯屬異常帳戶得予暫停部分或全部交易。
《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》將該等帳戶區分為二類，第一類帳戶包括偽冒開戶、警示帳戶及衍生管制帳戶，第二類帳戶則是具可疑或異常表徵，有持續監控之必要者。
第一類是已經被通報為詐騙的「警示帳戶」；第二類則是還沒確認犯罪，但金流詭異的「疑似不法帳戶」。《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第4條第2款列舉第二類帳戶之可疑或異常態樣，本次參酌執法機關建議與參考「詐欺犯罪危害防制條例」授權子法規定，擬增加可疑或異常態樣。
修法細節一次看
約定帳號異常：短期間內頻繁設定約定帳號。
外籍人士風險：居留證遭註銷、逾期居留，或經主管機關通報為「行蹤不明（失聯）」之非本國籍人士，其帳戶將列入管控。
資訊關聯性：開戶所留手機號碼與其他「警示帳戶」持有人相同。
虛擬帳號：存款帳戶所連結的虛擬帳號，於短時間內多次被列為警示帳號。
司法機關列管：被警方列為疑似涉詐騙之帳戶，或用戶已被通報為失蹤人口。
修正草案公開60天可提意見
金管會表示，本次修正草案開放各界於公告翌日起60日內，透過「主管法規查詢系統」提出意見。未來相關規範一旦上路，銀行帳戶管理勢必更加嚴謹。
4種狀況恐遭凍結帳戶
聘僱期滿後離境。
終止僱傭契約並離境。
行蹤不明。
因非法入境或非法工作遭查處並收容。
另外，合作金庫自2日祭出全面收緊數位帳戶管理規範，申請人在申請數位存款帳戶時，必須使用中華民國境內的IP。若是有警示紀錄或經通報為警示帳戶者，銀行可暫停該帳戶全部交易功能。存款在1000元以下或薪轉戶沒有發薪紀錄，也可能會強制銷戶或限制轉帳功能。
