小心關禁閉！投機氣氛爆表 「13檔」進逼處置股警戒區

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財經中心／師瑞德報導

台股AI、半導體題材熱炒導致價量劇烈波動，證交所與櫃買中心公告16檔注意股。其中雙鍵、德宏、博士旺等13檔標的因漲幅與周轉率過高，已達處置邊緣，最快1日內面臨分盤撮合。投資人應慎防流動性急凍風險，嚴控追價風險。（AI製圖）

近期台股受特定題材（如 AI 設備、半導體與光通訊）高度吸金及短線當沖熱絡影響，個股價量波動劇烈。台灣證券交易所與櫃買中心於14日晚間聯手公告最新監管名單，共計16 檔標的（上市9檔、上櫃7檔）因漲跌幅過快、周轉率飆高或籌碼異常集中等因素，被正式列為「注意有價證券」。

值得投資人高度警戒的是，除了證交所與櫃買中心釋出的名單之外，其實另有高達13檔個股已來到「最快1天內面臨分盤處置」的危險邊緣投資人在面對資金高度集中的熱門股時切勿盲目追價，應嚴格控管風險，並慎防隨時可能啟動的「禁閉室」處置機制及其伴隨的流動性急凍危機。

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最快1天內！13檔面臨分盤處置警戒

以下 13 檔個股已進入高度警戒區，隨時可能遭啟動分盤處置：

晶技（3042）因單日成交量暴增至 60 日均量的 5.6 倍，量價俱揚伴隨連日漲幅過快，周轉率高達 15.94%，觸發注意標準。

大銀微系統（4576）受惠自動化題材持續發酵，最近 6 個營業日累積漲幅異常，周轉率 14.82%、蓄冲率 56.78%，籌碼面呈現過熱訊號。

閎康（3587）為半導體檢測龍頭，近期股價隨族群熱度快速攀升，收盤漲幅達監管警戒線，成交量放大倍數同步超標。

前鼎（4908）為光通訊族群指標股，連續兩個營業日收盤漲幅過快，成交量能同步大幅放大，周轉率達 19.85%，籌碼面出現明顯異常集中跡象。

台勝科（3532）連續兩個營業日收盤價漲幅異常，量能顯著放大，短線投機氣氛濃厚，蓄冲率 44.83%。

有成精密（4949）最近 6 個營業日累積漲幅異常，周轉率高達 21.57%、券資比 6.21%，為本波名單中周轉率最高的標的之一。

達航科技（4577）受半導體設備題材驅動，最近 6 日漲幅與成交周轉率雙雙異常放大，周轉率 11.75%、蓄冲率 51.50%，呈現短線資金快進快出的投機特徵。

光洋科（1785）最近 6 個營業日累積漲幅逼近 48%，特定證券商受託買進比重超過 50%，籌碼過度集中於單一券商，一旦主力出場，流動性將面臨嚴峻考驗。

動凱（4760）屬電子材料族群，最近 6 個營業日累積收盤漲幅異常，量能倍增，蓄冲率達 50.30%，技術面指標持續觸發警報。

雙鍵（4764）為本次名單中處置壓力最高的指標股，最近 90 個營業日漲幅高達 269.82%，自 4 月 9 日至 14 日已「連續四次」達成注意標準，一旦今日再度觸標，即面臨強制分盤處置。

六方科-KY（4569）最近 6 個營業日累積漲幅達 34.18%，13 日單日成交量暴增至 60 日均量的 10.52 倍，資金湧入速度極為迅猛，籌碼面風險不容忽視。

另有兩檔已被標記為最快 1 天進入 20 分盤處置：德宏（5475）最近 60 個營業日漲幅高達 228%，在最近 9 個營業日內已累積 5 次異常紀錄，情況最為危急；博士旺（3555）則因連續兩個營業日漲幅過劇、短線波動率過高，同列 20 分盤高風險標的。

上市 9 檔：AI 設備族群過熱 森崴能源逆勢重挫

在集中市場部分，證交所共點名 9 檔標的，資金過熱跡象明顯集中在 AI 與半導體相關族群。

雙鍵（4764）為本次上市名單中處置壓力最高的指標股。最近 90 個營業日漲幅高達 269.82%，自 4 月 9 日至 14 日已「連續四次」達成注意標準，一旦今日再度觸標，即面臨強制分盤處置。

六方科-KY（4569）最近 6 個營業日累積漲幅達 34.18%，且 13 日單日成交量暴增至 60 日均量的 10.52 倍，資金湧入速度極為迅猛，籌碼面風險不容忽視。

大量（3167）最近 6 個營業日累積漲幅達 43%，30 個營業日內漲幅更逾 117%，中長線漲勢凌厲，交易異常警訊已持續累積。

晶技（3042）13 日單日成交量放大至 60 日均量的 5.6 倍，量價俱揚伴隨連日漲幅過快，成為證交所點名對象。

大銀微系統（4576）、台勝科（3532）、有成精密（4949）三檔均因最近 6 個營業日累積收盤漲幅異常、成交周轉率同步超標而入列，反映短線投機氣氛濃厚。

森崴能源（6806）則為本次名單中唯一因重挫入榜的異類——最近 6 個營業日累積跌幅達 59.32%，異常劇烈的向下波動同樣觸發監管機制。

金寶凱基57購05（053481）為權證標的，因連結之標的證券股價劇烈震盪，連帶導致權證價格出現異常，遭證交所一併列入注意名單。



上櫃7檔！德宏瀕臨強制處置 光通訊與檢測族群集體示警

櫃買中心公告的 7 檔標的中，以德宏（5475）情況最為危急。該股最近 60 個營業日漲幅高達 228%，在最近 9 個營業日內已累積 5 次異常紀錄，若今日收盤再度達標，即觸發「10 日內 6 次」門檻，將被強制啟動 20 分鐘分盤撮合處置，為本波上櫃名單中最受市場關注的高風險標的。

前鼎（4908）為光通訊族群指標股，4 月 13 日、14 日連續兩個營業日收盤漲幅過快，且成交量能同步大幅放大，連兩日達成注意標準，籌碼面出現明顯異常集中跡象。

光洋科（1785）最近 6 個營業日累積漲幅逼近 48%，更值得警惕的是，特定證券商受託買進比重超過 50%，籌碼過度集中於單一券商，一旦主力出場，流動性將面臨嚴峻考驗。

閎康（3587）為半導體檢測龍頭，近期股價隨族群熱度快速攀升，收盤漲幅已達監管警戒線，成交量能放大倍數亦同步超標。

達航科技（4577）受半導體設備題材驅動，最近 6 日漲幅與成交周轉率雙雙異常放大，呈現短線資金快進快出的投機特徵。

動凱（4760）屬電子材料族群，最近 6 個營業日累積收盤漲幅異常，且量能倍增，技術面指標持續觸發警報。

博士旺（3555）因連續兩個營業日漲幅過劇、短線波動率過高，被櫃買中心列為最快 1 天即可能進入 20 分鐘分盤處置的高風險標的。

投資風險提示！慎防「禁閉室」流動性風險

列入「注意股」雖不代表股價必然回檔，但為主管機關祭出的「降溫警告」。若上述標的持續符合標準，將正式啟動分盤撮合處置，並要求投資人買賣時須全額預收款券。一旦進入處置期，流動性將迅速萎縮，股價波動更難預測，請務必密切關注官方公告，切勿盲目追價，並嚴格執行停損機制。

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內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

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