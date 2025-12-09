小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪

生活中心／倪譽瑋報導

氣象署預計，週末可能是東北季風增強，或是首波冷氣團到來，須留意氣溫急遽下降。（圖／氣象署）

未來一週的天氣變化大！中央氣象署說明，明（10）日各地回暖、降雨減少，但週四（11日）東北季風又來，北部偏涼轉雨。週六晚間（13日）季風增強或來冷氣團，各地氣溫都能感受到顯著下降，所幸這波偏乾冷；而最冷時間預計是週日（14日）深夜到下週一（15日）清晨，中部以北低溫不排除下探12至14度，3500公尺以上高山可能有降雪機會。

未來一週天氣「像搭雲霄飛車」 回暖後秒轉濕涼

臉書粉專「報天氣－中央氣象署」發文指出，未來一週的天氣變化「就像搭雲霄飛車」，先暖後冷、溫度變化大。明日東北季風影響減弱，各地大多是多雲到晴的好天氣；氣溫方面為回溫舒適，白天氣溫明顯升高，但西半部須注意，白天太陽加熱高溫來到27至29度、夜間輻射冷卻低溫掉到16至18度，小心「日夜溫差」。

氣象署表示，週四起東北季風稍增強，北部、東半部會轉為有局部短暫雨的天氣、其他地區為多雲到晴；氣溫方面，受季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼、西半部溫差大的現象仍在。這樣的天氣型態預計一路持續到週六，當晚可能有東北季風增強，或大陸冷氣團南下。

週末冷空氣或冷氣團南下 氣象署估最冷「恐探12度」

週末（13、14日）的天氣，氣象署分析，這波冷空氣應會偏乾冷，週日起水氣逐漸減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨。氣溫方面，週六晚間將開始「溜滑梯式」下降，週日整天偏冷，中南部高溫也從27至28度，掉到21至25度。

氣象署提醒，週末這波「有感冷空氣」發威期間，高山道路可能結冰，上山務必注意；而預計最冷是週日深夜到下週一清晨，中部以北低溫恐下探12至14度，空曠地區或近山區可能更低。而這波冷空氣（或冷氣團）減弱可能得到下週二（16日），預計那時水氣減少、各地白天高溫回升。

另外，氣象署預報員蔡伊其進一步說明，13日晚間至14日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山可能有降雪的機會。

