小心，別把「台北因素」過度放大！
⊙鄭力軒
由台北政經中心地位以及媒體群聚的關係，在許多課題的報導上很容易出現從台北看天下的現象，而台北的問題也常被直接擴大為全台共同面對的問題，而要求中央政府以全國性制度來解決。然而許多課題如果忽視了台北的特殊性，甚至輕忽了地方政府在這些問題中所應負的責任，不僅無助於解決問題，甚至可逢造成更進一步的資源分配的不公與扭曲。
居住正義是全台課題，但以大台北最特殊
居住正義問題是最明顯的例證。上個月英國《經濟學人》發表了以「台灣病」為題的專題，批評台灣長期壓低利率與匯率的貨幣政策的不當，導致高房價與低薪。對於《經濟學人》這個報導的洞見與問題，各方已有許多討論，在此不多做贅述。而央行政策是否促成了房價的失控，國內經濟學者也已有很多討論。
無論如何，「青年面對高房價、高租金」的論述，似乎已經成為各方默認的共識。近幾年居住正義的呼聲以及從社宅到租金補貼的各種相關政策，也是在回應這個問題。然而有趣的是，在大眾論述中鮮少細問高房價高房租是否真的是全台灣均面臨的問題，或是說全台相關問題的嚴重性均一致。一旦細究，可以發現固然全台或多或少都面臨這個課題，但在大台北都會區特別是台北市尤其嚴重，其他縣市與台北的嚴重性有一定差距。
首先從房價來看。由於各縣市所得高低不同，最好的指標是內政部的不動產資訊平台所固定統計房貸負擔率與房價所得比。房貸負擔率指的是在以二十年期本利均等攤還方式，貸款成數為七成的假設下，以該縣市中位數房價計算每月應償還本利。再以應繳本利除以中位數月家戶可支配所得求算，代表一般家戶可支配所得與房屋負擔的比例狀況，比例越大則房價負擔能力越低。
台北市的房貸負擔率全台最高
以2025年第二季的最新數據而言，台北市的房貸負擔率全台最高，高達67.23%，也就是中位數家庭需用三分之二的所得繳房貸。第二高的則是新北市，56.85%，也等於需要用半數以上所得都需用來繳房貸，也就是青年在大台北若要購屋的確面臨極高的房貸負擔。第三高的則是台中市，達51.9%。相對的，台南市與高雄市這個比例均約四成左右（40.9%、41.93%），而桃園市與新竹市甚至在四成以下（37.73%，37.62%）。房價所得比也呈現類似的結構。價負擔比則是中位數住宅價格除以中位數家戶可支配所得。台北市最高達15.41倍。次高則是新北市的13.03倍，在下來則是台中市的11.9倍。其他包括台南、高雄以及桃園和新竹都在10以下，分別是9.38、9.61、8.65以及8.62倍。
如果以較長時間軸來看，全國房價負擔能力從2020年後都呈現惡化的趨勢，這也與全球趨勢相符。但值得注意的是大台北特別是台北市在房價負擔能力上始終獨樹一幟，即便其他都會局呈現房價負擔比惡化的格局，與大台北地區的狀況仍然差距甚遠。
租屋問題也是大台北地區最嚴重
類似的差距也出現在租屋市場上。根據2022年內政部依據租金補貼資料的計算，台北市套房租金所得比高達35%，新北市也高達29.5%，也就是媒體所呈現「三分之一所得用在租屋」，的確構成嚴重。相形之下台南、高雄、台中、桃園僅約兩成左右，分別是20.6%、20.5%、18.2%以及17.9%。換言之，儘管台灣其他都會區也面臨一定程度居住正義課題，近年也出現持續上漲的趨勢，但很顯然地，無論就購屋還是租屋，大台北「住不起」的問題遠比其他都會區嚴重。所謂台灣青年居住正義問題，其他縣市當然也有一定角色，但很大比例其實是屬於大台北地區的地區性課題。
為什麼台北的居住正義問題特別嚴重？由於前面所討論的指標已經將所得水準考量進去，顯然有其他因素。包括台灣大公司總部以及外商均群聚台北，台灣戶籍與房地產所有權高度連動的現象，導致地方政治基本上不會照顧租戶權益，以及大台北地區房屋供給增加緩慢等結構性因素。然而不可忽視的是大台北的地方政府本身也是高房價的直接受益者，高房價直接帶來地方相關稅收以及土地收益的增加，而影響房價關鍵的土地租稅政策與都市計畫，也有很高比例是地方政府的職權。
若將台北的居住正義問題等同於台灣，將會造成資源分配的扭曲
換言之地方政府有一定的政策工具來抑制房價。筆者要強調的是，中央政府對於居住正義的課題固然責無旁貸，但目前在居住正義問題上直接將台北等同於台灣的論述模式，等於輕忽了台北在房價課題上的在地動態、政府的政策對應與政治責任。而僅討論全國層次的結果，不僅政策容易事倍功半，甚至形成進一步的資源扭曲。
舉例而言，台北已經因為資源集中造成高房價，然而全國又要投入更多資源來解決台北的居住正義問題，演變成資源更集中台北的惡性循環，對於其他地區是否公平，是否排擠掉重要資源，需要更進一步討論。
另一個類似的問題則是教育現場的過度申訴問題。今年以來學生以及家長申訴的氾濫導致許多老師倦勤的現象成為報導焦點，目前的申訴體制以及校事會議的制度安排是否造成教學現場的問題浮出檯面。特別是申訴的氾濫導致許多教師不僅在教學現場動輒得咎，也要付出許多額外時間處理相關程序，也產生廢止相關流程的呼聲。
教育申訴也是台北市最熱門
然而不可忽視的是，這個現象也有非常強的「台北特色」︰教師申訴的數量呈現縣市間極大落差。筆者以台北市、台中市以及高雄市三個人口約在250萬上下的都市進行比較，由於沒有直接數據，筆者根據各縣市所公布申訴案件數量中針對教育局的申訴數字來間接估計，發現台中與高雄數據相仿，一年均約1000件上下，但台北市則高達近9000件（陳琬蓉，2024，〈義利之辯？多重價值下台灣中學教師的關係工作〉，政治大學社會學系碩士論文）。儘管這些案件數量無法直接等同為針對教師的申訴，但懸殊的懸殊數字仍然可以顯示地域的差異。
可以說教師申訴增加的確是全台共同趨勢，過度申訴的問題各地均有，但台北市特別明顯。這意味著要討論這個問題除了直接就全國性整體申訴程序進行討論外，台北市政府對於申訴的處理方式包括申訴處理流程，教育行政機構的處理程序等，也需要一併納入討論。
地方選舉不能忽視政策
這兩個例子只是冰山的一角；台北市一向資源雄厚遠大於其他縣市，這兩年在國民黨主導的《財劃法》修法下臺北市政府所獲得資源更是大增，對於所應該負擔的政治責任仍然缺少足夠關注。撇開政黨間政治的攻防，許多以台北為核心的政策問題，必須透過地方政府的政策，才達成一定的效果。對於即將到來的地方選舉，除了政治版圖以及政治人物進路的討論外，對於這些課題的政策對應也應該有更進一步討論。
作者1974年生，美國杜克大學社會學博士，前後任職於中山大學與政治大學。在專業領域內外廣泛涉獵以追求知識上的自由，習慣從多樣方法與視角觀察社會事務，篤信對在地與世界的批判性認識是公民社會重要基石。著有《屏東縣誌—產業經濟篇》、《不待黃昏的貓頭鷹：陳紹馨的學術生命與臺灣研究》以及其他論文。
其他人也在看
汐止「金龍湖」房價雙軌制！2到5字頭都找得到 「一個社區」撐全區 汐東捷運將扭轉獨強局勢｜房價狙擊手
新北市汐止區金龍湖為台北盆地第一大湖，以豐富生態聞名，吸引許多水鳥棲息，生活步調較慢，也不像市區那樣壅擠，湖畔還有景觀住宅，親民房價及悠閒自然環境，吸引不少南港、東湖人移居，但生活圈房價落差不小，山坡區可找到2字頭的中古大樓，類似產品在鬧區卻要5字頭。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 7
雙北購屋敲門磚！淡水穩居新北交易王 北市「這行政區」靠彈性房價連霸
根據內政部實價登錄資料統計，房仲業者對比五年前與近一年雙北各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台北市中山區、新北市淡水區仍穩居雙北最熱賣行政區，而大安、板橋等核心蛋黃區交易占比也逐漸上升，但整體來說，雙北住宅市場較五年前有明顯降溫，台北市與新北市交易量皆縮減逾4成。太報 ・ 16 小時前 ・ 3
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 61
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 29
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 20 小時前 ・ 228
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 39
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 82
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 82
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 580
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 181
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 281
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 6
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216