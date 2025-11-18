小心「仙股詐騙」金管會揭開詐騙型態

詐騙集團經常會先拉抬股價讓投資人獲利後，再鼓吹投資人加碼大量買進，隨即拋售持股，以致股價大跌。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕詐騙無孔不入！金管會今天表示，詐騙集團以「低價買進市值小」及「流通量小」的香港交易所股票。近幾年，投資詐騙有增多趨勢，根據金管會統計，2022年636件、2023年787件、2024年941件，雖然最新的今年1-9月數字，詐騙439件，看起來有比較少的趨勢，不過，投資詐騙案件仍頻傳，呼籲民眾千萬不要掉以輕心。

銀行局副局長王允中表示，近期屢傳詐騙集團透過網路社群或交友軟體，假冒名人、專家、美女、帥哥圖像，以聲稱有內線消息、報明牌或高收益等方式，勸誘投資人至證券商開設受託買賣外國有價證券(複委託)帳戶，買進股價低且總流通量小之美股、港股或其他國外證券交易所股票。

所謂「仙股」的詐騙手法，就是養、套、殺手法，透過詐團人士先進場拉抬股價，隨後，利用各種方式誘投資人買進累積到一定數量後，再把股票倒貨賣出，一旦投資人察覺股票暴跌，想停損賣出都沒辦法，因為港股沒有漲跌幅限制，導致損失慘重。

金管會提醒投資人提防詐騙陷阱，不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP或投資平台；對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊提高警覺，如有疑問請向合法證券商洽詢，或撥打(02)2737-3434「證券期貨反詐騙諮詢專線」、165反詐騙諮詢專線查證。

另外，金管會已於證券期貨局網站設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，金管會並督導證券商公會於其網站設置「非核准業者商品警示專區」及「國際投資警訊專區」，提供民眾瞭解詐騙類型及非法投資平台業者名單及商品等參考資訊，歡迎民眾多加利用，於投資前務必審慎查證，避免受騙。

