小心「壞纖維」結糞石讓你盲腸炎！郁方夫盲腸炎險瀕危，醫揭盲腸炎3大前兆

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資深藝人郁方的丈夫斐儷珠寶總經理陳昱羲，日前在杜拜出差時突發腹痛，求助多位醫師都被診斷為腸胃炎。但他自覺不對勁，轉而詢問AI工具ChatGPT，竟得到高度可能為盲腸炎的警告，緊急就醫才免於在長途飛機上破裂喪命。這起案例引發熱議，也讓民眾關注該如何分辨盲腸炎與一般腸胃不適。

拉肚子未必是腸胃炎 醫曝3大關鍵徵兆

三總汀州院區急診醫學科主任徐克強指出，許多盲腸炎患者會誤以為自己拉肚子，但這其實是裡急後重的現象，也就是想上廁所卻只拉出一點點，這與急性腸胃炎一天超過6次的大量水瀉截然不同。

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他提醒，盲腸炎有三個標準臨床症狀：

噁心想吐且食慾不振。

轉移性的疼痛：痛點會轉移，初期可能在肚臍周圍或上腹部，後來才轉移到右下腹。

體溫逐漸上升：伴隨輕微發燒。

徐克強主任進一步解釋，若想自我檢測，可嘗試單腳跳測試，用右腳單腳站立跳一兩下，或是咳嗽、坐車經過減速坡時，若右下腹感到震動劇痛，就要高度懷疑是盲腸炎。

闌尾破裂恐致死 反彈痛是腹膜炎警訊

新光醫院胃腸肝膽科醫師朱光恩表示，闌尾是與盲腸相連的管狀器官，形狀像蚯蚓，若被糞石或殘渣阻塞就會腫脹發炎。一旦延誤治療導致闌尾破裂，膿瘍與糞便會塞滿腹腔引發嚴重的腹膜炎，可能導致血壓下降、休克甚至死亡，必須緊急手術處理。

朱光恩醫師強調，臨床上判斷腹膜炎的重要指標是反彈痛，即手壓患處會痛，但手放開瞬間疼痛加劇。不過反彈痛也可能出現在子宮外孕等其他急症，因此除了觸診，通常還需搭配超音波或電腦斷層檢查。

他也釐清盲腸是在大腸起始部，真正的盲腸發炎與闌尾炎病因不同，盲腸發炎多半與大腸憩室炎有關。

營養師教你護腸胃幫腸胃敷面膜 避開4大雷區

針對腸胃道保養與預防發炎，郵政醫院營養師黃淑惠提出了幫腸胃敷面膜的概念。她建議多攝取富含可溶性纖維的食材，如秋葵、山藥、白木耳及全穀類等。這些食物含有黏多醣蛋白，吃進去後會在潰瘍傷口上形成保護膜，有效減緩不適與疼痛感。

黃淑惠營養師也提醒，若腸胃處於慢性發炎狀態，應先避開CAPA四大刺激因子，也就是咖啡因、阿斯匹靈類藥物、胡椒及酒精。此外，可飲用由紅薏仁、白木耳與枸杞打成的溫熱飲品，並使用富含Omega9的苦茶油烹調，有助促進膽汁分泌與潤腸通便。

營養師黃淑惠提醒大家遠離咖啡因、阿司匹靈等4種增加腸胃發炎的成分，增加補充好油如苦茶油和橄欖油，加速腸道修復。

吃錯纖維恐變糞石 芭樂籽玉米要小心

雖然纖維有助排便，但黃淑惠營養師特別示警，吃錯纖維反而危險。像是芭樂籽、玉米粒、未磨碎的堅果粒以及含鞣酸的柿子、破布子等，這些較硬或難消化的非水溶性纖維，容易在腸道堆積形成糞石，進而阻塞闌尾引發發炎，民眾食用時務必細嚼慢嚥或適量攝取。

高纖甜品防便祕 白玉茶油雞防腸胃發炎

黃淑惠設計一道適合冬季的溫熱高纖小甜品，將紅薏仁、白木耳、枸杞煮熟，攪拌機打勻，也可溫熱著喝。紅薏仁的纖維素含量更高，每100克含6克的膳食纖維。而且又蠻簡單的，就可以取代早上的精力湯。

另外，像健康主廚雷議宗準備的「白玉茶油雞」，黃淑惠說明，白蘿蔔、香菇同時擁有2種纖維素。這兩種無論是哪一種膳食纖維，對人體都有其好處。

水溶性纖維稠稠滑滑，能降低膽固醇、避免血糖飆升、促進腸內益生菌生長、軟化便便，非水溶性纖維類似粗纖維無法溶於水增加糞便體積、促進腸道蠕動、預防便祕。

其他撇步如增加水份、補充好油苦茶油。苦茶油的單元不飽和脂肪酸Omega-9，高達80%以上，故苦茶油又稱為「東方的橄欖油」。

雷師傅用的苦茶油，主要含單元不飽和脂肪酸，Omega-9脂肪酸，就會促進我們的膽汁分泌膽汁酸，讓我們讓腸道中的油脂類食物消化吸收會更好。

黃淑惠說，苦茶油對我們的整腸健胃的功能，扮演一個好角色，而且其中富含珍貴的微量元素，包含：維生素A、維生素E、α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、角鯊烯、茶多酚、芝麻素、皂素等，溫和抗發炎。有一些長輩幾乎不沾油，也會造成便祕的問題，若能把苦茶油拿來煮菜就非常好。

◎ 諮詢專家／徐克強醫師．朱光恩醫師．黃淑惠營養師

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