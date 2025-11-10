小心「放大1萬元」廣告關鍵字！ 刑事局：普發現金成詐騙新噱頭

刑事局公布詐騙廣告，提醒民眾留意。（圖／刑事警察局）

全民普發現金1萬元即將陸續入帳，對此，刑事警察局表示，已密切關注相關網路詐騙內容，並已蒐報數十則以此為噱頭，實則施行假投資詐騙的網路廣告。刑事局示警，這類廣告多以圖片、影片呈現「10000元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等聳動文字，誘騙民眾進一步點擊，提醒民眾留意。

刑事局表示，2025年截至9月底，共監測並通報網路廣告平台業者下架超過7萬則詐騙廣告與貼文。其中第三季共通報Meta下架詐騙廣告5761則、Google下架詐騙廣告59則。

觀察本季詐騙廣告態樣，刑事局分析，假求職、假活動體驗占63.49%，假投資占27.62%，領取補助金占5.19%，其餘占3.70%。

各類詐騙廣告常見的關鍵字或特徵為，以徵才（例如照服員、配音員）、課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素等內容，吸引瀏覽點擊，並引導加LINE聯繫，進而詐取個資、金融帳戶或招募車手等情形。

假投資詐騙廣告則以「準時報牌」、「名人／網紅推薦」、「今天布局、明天驗證」等話術吸引民眾，或是偽冒知名企業家、財經名人、網紅營造專業形象取得信任；「領取補助金詐騙廣告」以領取生活補助金、援助津貼為名，要求提供金融帳戶或卡片。

刑事局特別指出，因應普發現金1萬元即將發放，已密切關注與相關網路詐騙內容，並已蒐報數十則以普發現金為噱頭，實則為施行假投資詐騙的網路廣告，此類廣告以圖片、影片呈現聳動文字，例如「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等，誘騙民眾進一步點擊。

另外，刑事局觀察，自2025年第三季起，Threads平台的詐騙貼文數量顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容外，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由，欲販售、免費贈送物品，吸引民眾瀏覽、留言，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，再引導民眾操作網路銀行轉帳。

刑事局呼籲民眾，切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能為詐騙陷阱。遇有可疑訊息可撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。

