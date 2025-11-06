小心！「普發1萬」詐騙新招 男300萬黃金飛了

一名民眾誤信「普發1萬元遭冒領」的假訊息，遭詐騙集團誘騙約300萬元、重達25兩的黃金。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





警政署165打詐中心近日接獲民眾通報，一名民眾誤信「普發1萬元遭冒領」的假訊息，遭詐騙集團設局，假冒郵局人員、刑警及檢察官三重身份，誘騙其交出價值約300萬元、重達25兩的黃金，事後對方人間蒸發，受害人痛心表示「半輩子的積蓄沒了」。警方提醒，近期類似詐騙案件頻傳，呼籲民眾務必提高警覺，勿輕信假冒公務機關來電。

165打詐儀表板資分享最新詐團話術，受害者於11月某日上午在家中接獲一通自稱「郵局」的電話。對方語氣正式，且能準確說出其姓名，進一步聲稱「有人盜用您的身分證去領普發現金1萬元」，引起當事人警覺與恐慌。對方隨即表示將協助報案，並「轉接」電話至自稱刑警的人員，聲稱案件涉及洗錢，將協助聯絡「檢察官」偵辦。

不久後，一名自稱「檢察官陳彥章」的人透過LINE與受害者聯繫，聲稱「您的帳戶遭盜用，資金被用來購買黃金，這些黃金疑涉贓款，需送交鑑定」。該名假檢察官語氣權威，要求受害者全力配合調查，並派員至住家收取黃金進行「司法鑑定」。由於對方掌握受害者個資，包括姓名與身分證字號，使其深信不疑。

當天下午，一名身材高瘦的男子抵達受害者住所，自稱奉「檢察官」指派收取黃金。受害者遂將25兩金條交出，價值約新台幣300萬元。該男子離去後便失去聯繫，LINE帳號亦被刪除、電話成為空號。直到傍晚受害者才驚覺受騙，痛斥「半輩子積蓄就這樣沒了」。

警方指出，詐騙手法包括「假冒郵局人員」、「假警察」及「假檢察官」三階段話術，利用「普發1萬元」政策混淆視聽，謊稱身分遭冒用、帳戶涉刑案，再以「鑑定黃金」為名誘使交付財物。警方呼籲，民眾接獲類似電話應立即掛斷，不同公務機關間無法轉接電話，且司法單位不會以電話或LINE辦案，更不會要求交出現金或黃金。

165打詐中心提醒，民眾若對普發現金有疑慮，應至官方網站「10000.gov.tw」查詢，或至「165dashboard.tw」了解防詐資訊。此外，若接到未顯示號碼或可疑來電，應避免接聽；如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查證。警方強調，所有公務機關均以書面方式通知重要事項，切勿輕信電話指示或轉帳指令，以免落入詐騙陷阱。

