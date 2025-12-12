小心！汽燃費催繳用「電子郵件」通知是詐騙

▲公路局提醒，監理站不會利用E-mail 通知民眾交通違規及汽燃費未繳通知，所以只要收到任何催繳的電子郵件，一定是詐騙手法。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 近期因汽燃費年底繳交期限將屆，詐騙集團利用機會頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「汽燃費催繳通知」或「交通違規罰款催繳」電子郵件，並引導民眾點擊假網址進行詐騙。民眾如收到任何汽燃費催繳或交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙！監理機關不會以電子郵件通知汽燃費或交通違規未繳罰鍰。

台東監理站王文強站長表示，近期本站陸續有接到民眾來電詢問收到催繳電子郵件，監理站不會利用E-mail 通知民眾交通違規及汽燃費未繳通知，所以只要收到任何催繳的電子郵件，一定是詐騙手法，常見的內容，如：公路總局監理服務中心就是詐騙，正確應為「交通部公路局」。民眾如想查詢有無交通違規罰單或汽燃費繳納狀況，可以透過「監理服務APP」、監理服務網點選交通違規/一般交通違規/交通違規查詢及繳納或汽機車/燃料費/汽燃費查詢及繳納，亦可以來電本站查詢。

廣告 廣告

▲民眾如收到任何汽燃費催繳或交通違規罰單催繳電子郵件，皆是詐騙！監理機關不會以電子郵件通知汽燃費或交通違規未繳罰鍰。（圖／公路局）

王文強站長指出，公路局近年來已通報下架逾600個假冒網站，但詐騙集團仍持續變換手法，以電子郵件寄送詐騙內容，誘騙民眾點擊相仿的假網址後，引導民眾填寫信用卡與個人資料，導致信用卡遭盜刷、身分遭到冒用，提醒民眾千萬要小心別上當受騙。

公路局提醒，民眾若接到不明電子郵件或簡訊，可前往監理服務網或來電洽本站089-311539轉202~207(交通違規)或210、211(汽燃費)查詢，以免受騙。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

114年汽燃費繳了嗎！補繳期限到年底 逾期罰3000並移送強制執行

繳費了嗎？汽燃費催繳倒數 逾期當心再噴3000元

國光客運3度欠薪！11月「發半薪」 公路局開罰9萬、2路線恐停駛