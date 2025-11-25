小心「 泰勒絲」 名人代言、獨家贈品都假的

McAfee發布了2025年「深度偽造欺騙名單」，泰勒絲成為今年在英國最常被冒充進行詐欺的名人榜首。（圖／翻攝自泰勒絲IG）





若是網路上看到的「名人代言」或「獨家贈品」，真的要多留個心眼！全球網路安全公司McAfee發布了2025年「深度偽造欺騙名單」，揭露網路犯罪分子利用AI技術冒充名人進行詐騙的嚴重程度。調查結果顯示，樂壇巨星泰勒絲（Taylor Swift）已超越眾多名人，成為今年在英國最常被冒充進行詐欺的名人榜首。

McAfee的「深度偽造欺騙名單」主要揭露網路犯罪分子利用深度偽造影片、虛假代言和假贈品來誘騙民眾的十大名人。泰勒絲從2024年的第4名一躍成為2025年的榜首，顯示她驚人的影響力也成了詐騙分子利用的溫床。緊隨其後的是知名演員艾瑪·華森（Emma Watson ）和瑪格·羅比（Margot Robbie ）。

另一個值得關注的變化是足球巨星大衛貝克漢，他從去年的第10名躍升至第5名，他的妻子維多利亞貝克漢則緊隨其後排名第6。

這些詐騙之所以奏效，是因為網路犯罪分子能透過克隆聲音、人臉甚至社交媒體貼文，製造出極度逼真的虛假內容，利用粉絲對明星的信任來推銷假冒產品、虛假贈品或「好得令人難以置信」的投資計畫。其中最常被用於名人詐騙的深度偽造內容類別是免費贈品或抽獎活動（31%）以及加密貨幣或其他投資計畫（30%）。

McAfee的消費者研究發現，這場「深度偽造詐欺」危機已蔓延至大眾生活。在英國，有高達十分之七的人見過類似的虛假名人或網紅代言。其中，25至34歲的年輕族群最容易上當受騙，超過一半（53%）的人點擊過此類廣告，而最終有10%的受騙者蒙受了損失，平均每人損失高達450英鎊。

為了提高公眾對新威脅的認識，McAfee還發布了「2025年全球十大最危險網路紅人」，遊戲內容創作者Pokimane位居榜首，其次是MrBeast。這顯示詐騙分子已不再只依賴傳統名人，網路紅人也成為他們利用的公眾人物。

McAfee歐洲、中東和非洲區負責人馮妮·加莫特（Vonny Gamot）表示，詐騙分子正在利用AI驅動的深度偽造技術，製造出逼真到令人震驚的虛假信息。她強調：「解決之道在於科技平台加強驗證系統，以及公眾培養健康的網絡懷疑意識。」

如何分辨名人詐騙？

為了防範虛假名人及網紅內容的詐騙，馮妮·加莫特提供以下建議：

1.質疑緊迫性和情緒化：

如果影片或訊息催促你「立即投資」或「快速購買」，這就是危險信號，騙子正在利用情緒壓力阻止你理性思考。

2.別只看臉，要看來源：

不要只因為影片看起來真實就輕信。應直接去名人的官方社群媒體帳號或網站查看他們是否發布過相同的資訊。

3.留意視覺和聽覺上的「瑕疵」：

深度偽造並非完美無缺，應注意不自然的眨眼、不協調的光線、扭曲的嘴型或略顯怪異的語調，即使微小的不一致處也可能是被篡改的痕跡。

4.不要立即點擊或分享：

在與連結互動前，應先暫停並快速搜尋發文者名字加上「詐騙」等關鍵字進行查證。

5.考慮使用AI驅動的防護工具：

隨著AI生成媒體內容越來越逼真，防護工具能幫助你在點擊或購買前驗證真偽。

McAfee特別指出，這些名單上的名人和網紅是受害者而非犯罪者，詐騙分子未經許可盜用他們的肖像和聲音，利用人們對熟悉面孔的信任來進行犯罪行為。

