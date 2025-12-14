小心！爸媽PO小孩成績單上網炫耀 他示警：會有危險

許多家長十分在意孩子的成績，當小孩有好的表現時，不免俗地會在社群平台分享成績單。（示意圖／Unsplash）





許多家長十分在意孩子的成績，當小孩有好的表現時，不免俗地會在社群平台分享成績單，但婦產科醫師蘇怡寧示警「這些照片會成為孩子一輩子的數位足跡，且有個資洩漏的危險」。

蘇怡寧在臉書發文表示「昨天有一位來自香港的家長提醒我，最近在社群平台上看到很多台灣家長，把孩子的成績單、獎狀證書甚至是全名學校班級清清楚楚拍照PO上網，他覺得讓不認識這些孩子的人可以知道孩子的名字、長相、就讀學校等很危險，希望我提醒大家」。

蘇怡寧指出「先講一句最重要的，你覺得這只是分享喜悅，但網路不是你家的客廳，很多爸媽會說『我只是放給朋友看、我只是覺得很驕傲、我只是想記錄一下』，但我們必須知道，孩子的個資一旦上網，就不再只屬於你」。

蘇怡寧進一步解釋「成績單是一份資訊非常完整的個資集合，上面通常會有孩子的全名、學校、年級等，對有心人士來說是現成的拼圖，當這些資訊被組合起來，就可能發生更精準的詐騙，如假冒老師或學校聯絡、針對家長情緒設計的訊息等」。

此外，蘇怡寧也提到孩子的自我意願問題，表示「這些照片會成為孩子一輩子的數位足跡，現在你覺得值得紀念，但孩子長大之後，不一定希望他的成績、排名等永遠留在搜尋引擎裡」，建議有類似行為的家長「如果真的想分享喜悅甚至想放照片，請把任何可辨識資訊全部打上馬賽克，孩子是需要被保護的人」。

