小心「犁田」！玉山塔塔加公路結冰 路面「薄霜」勿急煞

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近期受清晨低溫影響，公路與路邊步道容易結霜、結冰，導致有機車騎士行經打滑「犁田」，玉山國家公園管理處提醒，山區背陽面路段陰涼容易結冰，開車、騎車務必減速慢行，遇到路面「薄霜」切勿緊急煞車，以免打滑發生危險。

玉管處表示，塔塔加園區內的台18線104K到台21線140K路段，最近因山區清晨低溫，陽光照不到的路面都會結出薄薄冰霜，為避免造成打滑或摔車，公路單位已在道路放置交通錐，提醒用路人減速慢行，防止打滑失控。

廣告 廣告

玉管處也說，結霜路面多半在轉彎處，行車入彎應放慢車速，若看見前方路面有白白結霜，就要減速並以低速檔慢慢通過，切勿緊急煞車，另外，遊客步行至停車場與人行步道，也要留意地面濕滑，小心行走以維自身安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

