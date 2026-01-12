小心「甜湯陷阱」！營養師囑「這碗」熱量超高

生活中心／尤乃妍報導

近來天氣冷颼颼，這時候來一碗熱熱的甜湯不但暖胃還暖心。不過，甜湯要怎麼喝才不會熱量爆表，營養師李婉萍在臉書發文分享，某些配料簡直就是「熱量陷阱」，一不小心吃下去約等於一個便當的熱量。









以為只是一碗湯實際吃了一個便當！營養師曝「這甜湯」油脂澱粉量爆表

有甜湯看似無害，實際上熱量卻超高，有些甚至直逼500大卡。（圖／翻攝自臉書李婉萍營養師）

冷冷的天氣，就想來一碗熱熱的甜湯暖身，營養師李婉萍在臉書發文分享，小心甜湯裡的「熱量陷阱」，以為只是一碗湯，實際吃了一個便當。

常見7種甜湯熱量（以下湯底熱量皆以350ml來計算）:

花生湯：450卡，花生是油脂與堅果種子類，熱量逼近1個便當。

紅豆紫米粥：390卡，紅豆是全榖雜糧類，澱粉含量高。

紅豆湯：350卡

酒釀湯：204卡，適合手腳容易冰冷會經痛的朋友，糖友、肥胖者若想當純湯底喝也能安心食用，適時來碗甜酒釀能活血、促進末梢血液循環。

燒仙草(不加料)：150卡

豆花（糖水）：150卡

薑湯：70卡

想要降低甜湯熱量，選對配料很重要，只要合理搭配就能避免熱量破表。（圖／翻攝自臉書李婉萍營養師）

常見9種豆花店配料熱量（以下皆以一大湯勺90g為主）:





紅燈區：珍珠390大卡、粉粿330大卡、芋圓或地瓜圓250大卡。

黃燈區：紅豆350大卡、綠豆350大卡、薏仁338大卡。

綠燈區：仙草20大卡、愛玉20大卡、白木耳20大卡。



營養師的冬天甜湯小筆記：

薑湯本身熱量最低+（紅燈區+黃燈區1-2樣），例如選芋園或地瓜圓，再加薏仁；豆花/燒仙草+（綠燈區2樣）白木耳有嚼勁和飽足感，再來點低熱量的仙草，可以放心吃。而值得注意的是豆類如薏仁、紅豆、大紅豆、綠豆是配料中纖維量高的，有助維持腸胃道健康。李婉萍表示只要掌控好食材熱量，就能吃得安心又健康。

原文出處：以為只是一碗湯熱量竟達一個便當！營養師曝「這甜湯」油脂澱粉爆表

