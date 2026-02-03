小心！癌細胞最愛寄生的5種體質，你中了幾項？醫生建議先改掉這4個習慣

小病拖很久、腸胃容易不舒服、長期壓力大睡不好，癌細胞最喜歡寄生在這樣的身體裡。（Gemini生成示意圖）

你知道嗎？癌症不是突然冒出來的，它就像寄生蟲，會慢慢在身體找尋最舒適的「住處」。基因醫師張家銘提到，身體的免疫系統本來可以認出異常細胞並清除它們，但當你的免疫警報鈍了、代謝失衡、腸道訊號不靈敏時，癌細胞就悄悄安居落戶，佔地為王了。

5種癌細胞最愛的體質

1.慢性疲累、容易感染

總覺得沒什麼事就累，感冒或小傷口拖很久才好。這表示你的免疫系統警報鈍了，對異常細胞的清除能力下降。

2.腸胃不穩、容易腹脹或敏感

常常吃一點就不舒服、排便節律亂，或對某些食物特別敏感。腸道是全身最大的免疫感測器，訊號不靈敏就像把免疫雷達關掉。

3.飯後血糖高、脂肪堆積

腹部容易一圈肉、脂肪肝、運動後恢復慢，這些都代表身體進入「乳酸偏高、免疫抑制」的環境，癌細胞最愛。

4.長期壓力大、睡眠品質差

壓力持續高、睡眠不足會打亂免疫節律，身體就像一直在待命，對外來威脅不再敏感。

5.運動少、腸道菌多樣性低

活動量不足、腸道菌群單一，免疫系統缺乏刺激，身體環境更容易被癌細胞利用。

醫生建議先調整的4個習慣

1.規律作息、睡眠充足

睡眠穩定，免疫系統才能有節奏感，幫你保持對異常細胞的警戒。

2.照顧腸道、多樣化飲食

多吃高纖維、發酵食物、少精緻糖，讓腸道訊號正常運作，免疫雷達不再失靈。

3.增加肌肉活動、流汗運動

少糖、多肌肉活動、跑步或游泳，幫粒線體健康發電，改善代謝環境，不給癌細胞舒服的生存條件。

4.壓力管理與接觸自然

陽光、空氣、新鮮環境，減少長期壓力，幫免疫系統重新校正，讓身體不再適合癌細胞寄生。

