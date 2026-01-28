小心！網售「小型焚化爐」騙：節省清運費 私設「最高罰1500萬」

記者羅欣怡／新竹報導

環保局提醒，未經主管機關許可私自設置焚化設備，不但會判刑，最高罰1500萬。（示意圖／PIXABAY）

近日傳出有業者於社群平台販售未具空氣污染防制設備的「小型焚化爐」，並宣稱可協助事業或農戶節省廢棄物清運費用，新竹市政府提醒民眾切勿聽信不實廣告，購買來路不明的焚燒設備，未經主管機關許可私自設置焚化設備，儲匯判刑外，最高可處1500萬罰鍰。

環保局長江盛任說明，任何廢棄物焚化設施皆須符合嚴格的污染排放標準，但網路上販售的小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等必要空氣污染防制設備，於燃燒廢棄物過程中易產生大量細懸浮微粒(PM2.5)、戴奧辛(Dioxin)及重金屬等劇毒物質，對人體健康及環境造成嚴重危害。為防止違法燃燒行為，市府結合空拍機及遠端監視設備，全面查核農地及空地是否有燃燒廢棄物情形，守護竹市空氣品質。

環保局指出，未經主管機關許可私自設置焚化設備，除涉犯《廢棄物清理法》，最重可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1,500萬元以下罰鍰；同時亦涉及違反《空氣污染防制法》，違法設置及操作焚化設備者，最高可處新臺幣2,000萬元罰鍰，並可勒令停工，法律責任相當嚴重。

環保局補充，為從源頭減少農業廢棄物焚燒需求，近年已持續推廣循環利用措施，包括液態稻草分解菌及試辦落葉堆肥箱，協助農友與民眾將農業及園藝廢棄物轉化為有機肥料，兼顧環境保護與農業永續，共同打造清新、低碳、宜居永續的城市環境。

環保局提醒，不論是事業或農戶，廢棄物處理應依法委託政府核准之合法廢棄物清除、處理或再利用機構處理，確保處理流程符合法令規定。

民眾如有發現非法設置小型焚化爐或焚燒廢棄物行為，或於網路上看到疑似違法販售焚化設備情形，請立即通報，可撥打公害污染陳情專線0800-066-666，或洽新竹市環境保護局（03-5368920），共同守護環境品質，打造淨零綠生活。

