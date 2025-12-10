小心！網購這類商品恐被罰200萬 日常生活用品也要注意

生活中心／綜合報導

喜歡網購的民眾要注意了！如果沒注意網購品項，恐讓你面臨高額罰鍰。為把關醫療器材來源合法，高雄市政府衛生局配合海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材，114年統計至11月底止查獲個人或公司違法輸入醫療器材共52件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等，均依違反《醫療器材管理法》第25條相關規定，裁處6萬至200萬元罰鍰，涉及轉賣或轉讓他人，則依法移送檢調偵辦。衛生局提醒，依法醫療器材未經核准不得擅自輸入，民眾應多留意。

廣告 廣告

貪便宜國外網購醫療器材未經申請小心觸法！（圖／資料照）

高雄衛生局指出，除前述醫療器材，民眾日常使用的OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等也都是醫療器材，些物品攜帶或網購入境時可採用「便捷通關免申報」，但需注意：

每人每半年每樣限1次 僅限自用，不能轉賣或轉讓他人 超過數量需向衛福部食品藥物管理署申請「醫療器材專供個人自用」

衛生局表示，今年攔檢到違法輸入醫療器材以個人居多，有民眾被查獲輸入玻尿酸時辯稱是因施打玻尿酸費用高昂，從國外進口自行施打會便宜許多；也有人稱除毛療程昂貴，所以從國外網購除毛儀自用；也有民眾稱有過敏或鼻塞等症狀，經比價後從國外購買洗鼻器較便宜，都因未依規提出申請，違反《醫療器材管理法》規定裁處至少6萬元。

衛生局同時呼籲，民眾網購醫療器材須留意，依法僅部分醫療器材可於網路販售，且販售者須為醫療器材商或藥局，產品須於國內領有醫療器材許可證，販售者於網頁刊載醫療器材品名、許可證字號等資訊，請民眾避免向境外賣家或於國外網站購買，保障自身及家人的安全，也避免觸法遭罰。

※申請「醫療器材專供個人自用」：https://gov.tw/HJJ

更多三立新聞網報導

發現壯陽藥以為尪外遇！徵信社一查結局藏洋蔥 妻道歉：我錯了

出國小心！申領「1證件」恐喪失台灣身分 移民署證實了

機車騎士小心！他被警攔下才發現「忽略1事」恐被罰3.6萬元

老婦不會刷卡過站！站務員教學還做暖心1舉 路人感動：天使

