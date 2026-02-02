小心！這款APP遭詐團破解 主謀家還被搜出星鏈設備

刑事局中打日前偵破，詐團利用深偽影片破解「數字人民幣」APP身分驗證，位於泰國的主嫌住家，還被搜出與緬甸詐騙園區使用的同款星鏈設備。（圖／翻攝畫面）





刑事局日前掌握有不法份子，配合詐騙機房取得對岸民眾個資，再利用深偽影片成功順利騙過「數字人民幣」APP驗證，成功綁定被害人金融帳戶，再把被害人存款轉出，刑事局根據情資，先於台中將3名集團犯嫌逮捕歸案，再與泰國警方合作揪出幕後金主，較為特別的是，泰國幕後金主家，竟搜出與日前緬甸詐騙中心遭SpaceX主動切斷的同款星鏈設備。

詐團破解ＡＰＰ手法。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局中部打擊犯罪中心，前年接獲情資，掌握盧姓犯嫌等3人，承租臺中市北屯區某公寓從事詐欺不法犯行。案經報請臺中地檢署指揮偵辦，前年（113年）11月間查獲盧嫌等3人涉嫌從事詐欺系統商。

集團利用深偽影片成功破解「數字人民幣」APP身分驗證程序。（圖／翻攝畫面）

續經溯源追查發現幕後金主林嫌藏匿於泰國，即透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局查緝林嫌到案，並於去年（114年）6月遣返回臺，全案共計查獲犯嫌4人，查扣現金12萬餘元、星鏈設備1組、無線分享器4臺、手機320支及電腦6臺等贓證物。

檢警調查發現，林嫌籌組的系統商，透過大量創設WeChat、QQ及Apple ID等帳號販售予境外詐欺機房使用外，另配合詐欺機房騙取大陸地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。

警方查扣大批設備。（圖／翻攝畫面）

日前SpaceX官方才在緬甸疑似「詐騙中心」附近，主動辨識出超過2500組星鏈裝置，並使其無法運作。」 令人意外的是，警方在搜索藏匿在泰國林姓金主的住家時，赫然發現屋內竟有與日前柬埔寨詐團使用的同款星鏈設備。

全案目前已由臺灣臺中地方檢察署依詐欺犯罪危害防制條例、妨害電腦使用罪及組織犯罪防制條例等罪嫌，將林嫌等4人提起公訴。林姓金主訊後100萬元交保，另外盧嫌等人則以20萬元至30萬元不等金額交保。

