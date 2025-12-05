小心「這縣市」讓你噴6萬! 明年起虎林學區、竹科空品維護區加嚴上路

新竹科學園區標示牌照片。 圖：來源/新竹市政府

[Newtalk新聞] 新竹市民請注意！為因應高車流帶來的空污風險，新竹市環保局自 111 年起陸續設置四處「空氣品質維護區」，分別為新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區與馬偕兒童醫院周邊。明（115）年元旦起，虎林學區與竹科空維區將加嚴管理，同年 7 月則新增第 5 處空維區，近一步提升空氣品質。環保局提醒，違規者將依法處 500 元以上、 6 萬元以下罰鍰。

代理市長邱臣遠表示，「虎林學區空維區」明年元旦起將加嚴管制，管制對象從出廠滿 5 年柴油大客貨車、小貨車，提前至出廠滿 3 年，「新竹科學園區空維區」則進入第二階段管制，將納入出廠滿 5 年的燃油機車。

115 年 7 月 1 日起，學府路與博愛街將劃為第五處空維區，禁止出廠滿 3 年的柴油車（須具備一年內排煙檢驗合格或有效自主管理標章），以及出廠滿 5 年燃油機車（須通過當年度排氣定檢）。同日起，竹科空維區的管制範圍也會延伸至柴油施工機具。

為提供便利的柴油車及機車排煙檢驗服務管道，環保局指出，柴油車主可於兩家保險合一的保養廠檢驗，包括：永豐噴射器有限公司、中興柴油邦浦企業社等 2 家授權保養廠，進行車輛保養後，可代驗核發標章服務。

市區內也設有 85 家機車排氣檢驗站，供車主就近辦理、定期檢驗。為推動節能減碳，116 年將全面導入機車排氣定檢通知無紙化，鼓勵車主加入機車 e 化定檢通知，避免因遺漏而受罰。

環保局提醒，車主務必留意排氣檢驗規定，違反空維區管制將依《空氣污染防制法》處 500 元以上、 6 萬元以下罰鍰。至於全台空氣品質維護區公告，可至環境部空氣品質維護區管制平台查詢。環保局持續透過劃設空氣品質維護區與實施移動污染源管制，有效提升新竹市環境品質，並落實 SDG11 永續城市目標，打造宜居城市。

